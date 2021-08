En larmes, Messi dit adieu au Barça et se rapproche du PSG

En larmes, la star argentine Lionel Messi a fait dimanche ses adieux au FC Barcelone, où il a passé plus de 20 ans, et reconnu que s'engager au PSG était une "possibilité" même si rien n'était signé.

Convoquée trois jours après l'annonce de son départ du Barça, cette première prise de parole de l'attaquant argentin au Camp Nou, le stade où il a bâti sa légende, était très attendue sur la planète football.

Vêtu d'un costume sombre, la "Pulga" (la Puce en espagnol), a fondu en larmes avant même de pouvoir prononcer un mot, devant de nombreux joueurs, de l'effectif actuel comme Jordi Alba, Gerard Piqué, Antoine Griezmann ou Ansu Fati, mais aussi passé, avec Xavi ou Carles Puyol.

"C'est très difficile pour moi, après ces si nombreuses années, après toute une vie passée ici", a déclaré le sextuple Ballon d'or, pour qui l'impossibilité de prolonger au Barça en raison des finances du club a été une "douche froide".

"Je n'avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n'y pensais pas. J'aurais aimé faire mes adieux d'une autre manière (...) avec du monde, sur le terrain", a-t-il ajouté.

Mais désormais, la seule question qui compte est de savoir où "Leo" va poursuivre sa gigantesque carrière.

- Le PSG "une possibilité" -

Tous les chemins semblent mener au Parc des Princes pour Messi, arrivé à 13 ans à Barcelone où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

"C'est une possibilité" mais "je n'ai rien signé avec personne", a déclaré le joueur, en reconnaissant avoir reçu "de nombreux appels" de clubs intéressés.

Le journal L’Équipe un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros".

Messi pourrait signer pour deux saisons, plus une en option.

Des dizaines de supporters parisiens se sont réunis dans l'après-midi devant l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, pour attendre la superstar, mais dans la soirée, aucun jet transportant le N.10 n'avait atterri.

Mettre la main sur Messi serait un énorme coup pour le PSG, propriété des Qatariens qui n'ont pour l'instant pas réussi à emmener le club parisien au sommet de la Ligue des champions malgré toutes les superstars achetées depuis leur arrivée.

Mais aussi pour la Ligue 1 dans un contexte de crise économique et de conflit sur le montant des droits TV.

"Pour moi, c'est top de voir Messi dans notre championnat, c'est incroyable. J'ai déjà parlé avec Cristiano (Ronaldo) pour qu'il vienne à Lille, je vais continuer à lui parler pour essayer de le faire venir pour qu'il y ait (un duel) Messi-Ronaldo", a souri le Portugais du Losc José Fonte.

Dans le vestiaire parisien, Messi arriverait, lui, en terrain connu, aux côtés de son ancien compère barcelonais Neymar, qu'il a récemment vu lors de leurs vacances à Ibiza et qui n'a jamais caché son désir de rejouer avec "Leo", ou de son compatriote Angel Di Maria avec qui il vient de remporter la Copa America.

Il connaît bien aussi l'entraîneur Mauricio Pochettino, Argentin comme lui.

- Messi a fait "tout son possible" -

Pour le Barça avec qui il a remporté 35 trophées, dont quatre Ligues des champions, et par extension pour le championnat espagnol, le départ de l'Argentin est un coup très dur.

Redevenu président du Barça en promettant qu'il conserverait la "Pulga" (la Puce), Joan Laporta a expliqué vendredi ne pas avoir pu prolonger sa star en raison de la situation financière désastreuse du club et des règles de plafond salarial de la Liga alors qu'un accord avait été pourtant trouvé.

Messi a de son côté assuré avoir "fait tout ce qui était possible" sur le plan financier pour que son contrat puisse être prolongé, en acceptant "une baisse de 50%" et a assuré que le club ne lui avait "pas demandé plus".

"L'an dernier, je ne voulais pas rester, et je l'avais assumé aussi", a rappelé l'astre argentin qui, en août 2020, avait signifié son envie de quitter le club en lui envoyant un courrier resté célèbre car il avait mené à la démission de l'ex-président Josep Maria Bartomeu quelques mois plus tard.

A Barcelone, la vie sans Messi va être dure à imaginer pour les centaines de supporters, rassemblés devant le Camp Nou. "J'ai grandi avec Messi et désormais je ne sais pas ce qu'est le Barça sans lui", a confié à l'AFP Eric Nava, 18 ans, qui voulait être là "pour dire au revoir".

