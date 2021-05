Espagne: Messi, en fin de contrat au Barça, dispensé du dernier match de la saison

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi a manqué l'entraînement de vendredi "avec la permission de l'entraîneur" Ronald Koeman, et sera dispensé du dernier match de la saison à Eibar samedi (18h00 locales/16h00 GMT), a annoncé le club vendredi.

Le N.10 argentin, en fin de contrat le 30 juin et toujours en négociations pour une prolongation, pourra ainsi "souffler avant la Copa América", du 13 juin au 10 juillet, précise le communiqué diffusé par le Barça.

Cette absence survient alors que la planète football est suspendue à la décision de la légende argentine, qui n'a plus parlé publiquement depuis son entretien à la chaîne espagnole La Sexta, le 28 décembre dernier.

Le quotidien sportif argentin Olé a annoncé qu'il publierait samedi un entretien avec Messi, dans lequel la "Pulga", qui aura 34 ans le 24 juin, pourrait en dire davantage quant à son avenir.

Si l'Argentin ne prolonge pas, son dernier match sous les couleurs blaugrana serait alors la défaite 2-1 face au Celta Vigo concédée dimanche au Camp Nou pour la 37e et avant-dernière journée de Liga, un revers qui a définitivement éjecté le Barça de la course au titre.

"Il y a trois ou quatre joueurs qui ont fait de gros efforts, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas que les autres n'en ont pas fait, mais Messi et Frenkie (de Jong) ont joué énormément de minutes, et Pedri aussi, pour son jeune âge", a précisé Koeman en conférence de presse d'avant-match, vendredi à la mi-journée.

"J'espère que Pedri ira à l'Euro, ce serait très important pour lui. Et Leo va jouer la Copa América. Je me dois de protéger ces joueurs sur le plan physique. On a discuté, et on est parvenus à un accord de ne pas emmener Messi ni Pedri, mais Frenkie oui", a confié le technicien néerlandais, lui aussi sur la sellette.

Messi est l'un des joueurs les plus utilisés par Ronald Koeman cette saison: il a disputé 47 matches au total (35 en Liga, 6 en Ligue des champions, 5 en Coupe du Roi et 1 en Supercoupe d'Espagne).

Avec 30 buts marqués en championnat, il est quasiment assuré de finir "Pichichi" (meilleur buteur de Liga) pour la 8e fois de sa carrière.

Cette saison, en portant à 778 son nombre de matches disputés sous le maillot du Barça, Messi a battu le record absolu du club, jusqu'alors détenu par son ex-coéquipier Xavi. L'Argentin a aussi détrôné Pelé en devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts avec le même club (672).