Etats-Unis: 13 morts, dont sept enfants, dans l'incendie d'un immeuble à Philadelphie

Treize personnes, dont sept enfants, sont mortes dans un incendie touchant un petit immeuble de logements en plein centre de Philadelphie, l'un des feux les plus meurtriers pour cette ville de l'est des Etats-Unis.

"Pour l'instant, le bilan est de 13 (morts)", a déclaré un représentant des pompiers sur place, Craig Murphy, en précisant que sept enfants faisaient partie des victimes.

"C'est un bilan terrible", a-t-il poursuivi lors d'un point presse diffusé en direct sur Twitter depuis les lieux du drame, évoquant "l'un des pires incendies" pour lui en 35 ans d'exercice.

"C'est sans aucun doute l'un des jours les plus tragiques de l'histoire de notre ville, la perte de tant de personnes d'une manière aussi tragique", a ajouté le maire de Philadelphie, Jim Kenney.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 06H40 (11H40 GMT) et ont dû affronter "un feu intense provenant du deuxième étage d'une maison" qui en compte trois. "Il a fallu 50 minutes pour maîtriser le feu", ont-ils précisé.

Le tragique incendie a eu lieu dans le quartier central et résidentiel de Fairmont, où se trouvent les grands musées de Philadelphie, dans un petit immeuble appartenant à la ville et affilié aux logements sociaux fédéraux.

"Selon mes paroissiens, les gens qui y vivent sont plutôt des gens qui ont besoin d'aide", a déclaré à l'AFP le prêtre d'une église catholique ukrainienne toute proche, Ruslan Borovyi. "C'est une grande tragédie, nous allons organiser une prière ce soir et nous allons voir comment nous pouvons les aider", a-t-il ajouté.

Le bâtiment se trouve au milieu d'une rangée de petites maisons, le long d'un bloc aux façades en briques, typiques de certaines villes américaines. Plusieurs fenêtres, d'où sortent les échelles des pompiers, y sont totalement noircies, ainsi qu'une partie du toit.

- Une enquête ouverte -

Selon le représentant des pompiers Craig Murphy, "il y avait quatre détecteurs de fumée mais aucun ne fonctionnait". Il a ajouté qu'un "très grand nombre de personnes" habitaient dans seulement deux logements.

Selon Craig Murphy, huit personnes avaient réussi à évacuer le lieu de l'incendie et deux autres ont été hospitalisées.

"Nous ne pouvons pas porter de jugement sur le nombre de personnes qui habitaient dans cet immeuble", a ajouté le maire, en suggérant cependant que, "peut être, il y avait des membres de ces familles qui avaient besoin d'être à l'abri".

Les pompiers et la mairie ont annoncé qu'une enquête était en cours pour déterminer les conditions dans lesquelles l'incendie a démarré.

"Ce n'est pas nécessairement considéré comme suspect, mais nous avons tout le monde sur le pont en raison de l'ampleur de cet incendie", a déclaré le représentant des pompiers aux journalistes.

Le bilan est l'un des plus meurtriers pour Philadelphie, grande ville de Pennsylvanie et la sixième la plus peuplée des Etats-Unis (environ 1,5 millions d'habitants). En 2008, sept immigrés étaient mort après l'explosion d'un chauffage au kérosène, dans un petit immeuble en briques.

En décembre 2017, un incendie dans le quartier du Bronx, à New York, avait tué 12 personnes dont quatre enfants, le plus grave en 25 ans dans la ville. Il avait été provoqué par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz.