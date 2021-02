Etats-Unis: la vague de froid se poursuit, les coupures d'électricité aussi

Des millions d'Américains restaient mercredi privés d'électricité, à la suite d'une vague de froid intense et parfois mortelle qui s'étendait sur de vastes portions des Etats-Unis et devrait durer.

Le service météorologique américain, le National Weather Service (NWS), indiquait mercredi matin que plus de 100 millions d'Américains du Midwest étaient concernés par des alertes tempête hivernale de gravité diverse, comme à Amarillo, dans le nord du Texas, où le mercure ne dépassait pas les -12°C mercredi matin.

La masse d'air venue de l'Arctique commence selon le NWS à se dégager mais les températures glaciales devraient se maintenir et "rester entre 11 et 19,5°C sous les normales de saison" dans les régions concernées, écrivent les météorologues.

Jeff Zients, le coordinateur Covid-19 de la Maison Blanche, a indiqué mercredi matin que le froid affectait même la campagne de vaccination.

"Certains endroits du pays, dont le Texas, ont naturellement vu des sites de vaccination fermer", a-t-il expliqué. "Nous encourageons les gouverneurs et les autres partenaires à allonger les horaires d'ouverture (de ces sites) lorsqu'ils auront pu rouvrir."

- 3,3 millions de foyers sans électricité -

"Encore plus de détresse à venir", titrait mercredi un journal de San Antonio. "Les échecs du pouvoir", affichait quand à lui en "Une" le Houston Chronicle, jouant sur le double sens de "power" en anglais, à la fois pouvoir politique et énergie, électricité.

Beto O'Rourke, ancien candidat texan à la primaire en vue de la présidentielle de 2020, jugeait au micro de MSNBC qu'"il aurait été possible de se prémunir contre la plupart" de ces difficultés et assène: "Le Texas n'est pas loin d'être un Etat défaillant."

Austin Energy, qui fournit en électricité la capitale de l'Etat, a indiqué que près de 200.000 foyers en étaient privés et que ces coupures dureraient toute la journée de mercredi "et potentiellement plus longtemps".

Les fournisseurs d'électricité ont enchaîné les coupures partielles depuis ce week-end, afin d'éviter la surchauffe de tout le système en raison de pics de demande.

"Je passe une deuxième nuit sans électricité par le temps le plus froid dans le sud-est du Texas depuis plus de 30 ans", tweetait mardi soir le journaliste Wes Wolfe, qui vit à Lake Jackson, près de Houston, la plus grande ville de l'Etat.

Selon le site Poweroutage.us, qui recense les coupures de courant aux Etats-Unis, plus de 3,1 millions de foyers et entreprises du Texas restaient sans électricité mercredi à la mi-journée.

La pénurie d'électricité a été aggravée par l'arrêt de plusieurs centrales électriques au gaz et d'éoliennes, du fait des conditions glaciales.

Plus d'une trentaine de décès sont liés au mauvais temps hivernal selon les médias américains, et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence.

- Davantage de neige prévue -

Et le Texas n'est pas sorti d'affaire: davantage de neige pourrait s'y abattre, a prévenu le NWS.

Jusqu'à 73% des Etats-Unis, hors Hawaï, Alaska et autres territoires non rattachés au continent, étaient recouverts de neige, dans la nuit de mardi à mercredi, selon le NWS. Un record depuis le début de ces mesures, en 2003.

Les intempéries ont forcé de nombreux commerces à fermer. Plus de 300 magasins de la chaîne de supermarchés Walmart restaient volets clos mercredi matin, selon une carte mise à jour par l'entreprise.

Ce "spectaculaire coup de froid qui a frappé les Etats-Unis continentaux est lié à la combinaison d'un anticyclone arctique charriant des températures glaciales et d'une dépression très active avec des vagues de précipitations", avait expliqué le NWS lundi.

Outre le Texas, plus de 450.000 personnes étaient privées d'électricité mercredi matin à travers l'Oregon (nord-ouest), la Louisiane (sud), le Mississippi (sud), le Kentucky (centre-est), l'Ohio (nord-est), la Virginie occidentale (est) et la Virginie (est), selon poweroutage.us.

Les conditions extrêmes ont également provoqué la formation de plusieurs tornades, dont une s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur le sud-est des Etats-Unis, en Caroline du Nord, tuant trois personnes et faisant dix blessés.