Euro-2020 de hand: les Françaises filent en finale contre la Norvège, pour un rêve de doublé

Les handballeuses françaises ont très nettement dominé la Croatie (30-19) en demi-finale de l'Euro-2020 à Herning (Danemark) vendredi, et poursuivent ainsi leur rêve de doublé après leur couronnement européen il y a deux ans à Paris-Bercy.

Pour leur deuxième finale consécutive dans un Championnat d'Europe, les coéquipières de Siraba Dembélé affronteront dimanche en fin d'après-midi (18h00) la Norvège, qui s'est imposée au forceps contre le Danemark (27-24), dans une seconde demi-finale de toute beauté, grâce aux parades de la gardienne Katrine Lunde en fin de rencontre.

Le duel entre la France et la Norvège est un grand classique ces dernières années: la France avait décroché son deuxième titre de championne du monde en 2017 en Allemagne contre le rival norvégien (23-21), prenant sa revanche de la demi-finale de l'Euro-2016 qu'elle avait cédé à la Norvège (20-16).

Au buzzer final, les Françaises se sont précipitées au centre du terrain et se sont mises à chanter: "On est en finale, on est en finale!", soulagées de retrouver leur place sur un podium international.

Et après la remise de la récompense de meilleure joueuse à Kalidiatou Niakaté, elles ont pris la pause indiquant six avec leurs doigts, le nombre de victoires dans le tournoi, rituel établi en début de la compétition, reprenant de plus bel leur refrain de la soirée avant de retourner au vestiaire.

- "En mode finale" -

Mais les célébrations ont vite laissé la place au travail de récupération, pour préparer au mieux le rendez-vous final de leur épopée danoise.

"Je pense que c'est aussi important que l'on accepte que l'on soit en finale et que l'on profite de ce moment-là, mais à partir de 23h00, on se sera mises en mode finale et travail. On sait que les 24 heures de samedi seront primordiales. On sait que l'on va devoir beaucoup travailler, notamment à la vidéo", a lancé la patronne de la défense, Béatrice Edwige.

Face à la Croatie, qui découvrait ce stade de la compétition dans un grand championnat, le suspense n'aura duré que dix minutes, le temps de prendre la mesure des attaques très lentes et placées des joueuses au maillot à damier.

Après avoir été menées 3-2, les Bleues ont infligé un 9-0 aux Croates en l'espace de onze minutes, pour s'envoler au score, Grâce Zaadi inscrivant le but du 4-3 pour donner l'avantage à ses coéquipières dans le match pour ne plus le laisser.

"Ne vous laissez pas aplatir!", a lancé Olivier Krumbholz de son banc à la défense, lorsqu'elle a laissé un peu trop de place aux Croates, ou encore "Du calme, du calme!" lorsque l'attaque s'est enflammée en seconde période. Des consignes bien audibles dans la Boxen Arena de Herning vide en raison de la pandémie de Covid-19.

- Kalidiatou Niakaté en forme -

Cet écart (15-5 à la mi-temps) a permis au sélectionneur de faire tourner son effectif assez rapidement, grâce à un banc extrêmement compétitif, l'une des principales forces de la France depuis le début de l'Euro au Danemark.

Et c'est Kalidiatou Niakaté, auteure de rentrées en jeu remarquables et remarquées depuis deux semaines, qui a facilité la tâche aux Françaises, avec quatre buts, alors que dans le jeu rapide les ailières Chloé Valentini, Siraba Dembélé, Pauline Coatanéa et Laura Flippes se sont régalées, laissant la portière croate Tea Pijevic sans solution.

Le staff avait identifié un jeu croate s'appuyant sur les pivots, et pour la première fois depuis le début de la compétition, Béatrice Edwige et Pauletta Foppa ont débuté la rencontre en défense. Toujours bien en place, la défense tricolore a parfaitement coupé le jeu de passes croate (14 interceptions).

Les Bleues ont donc la garantie de monter sur leur cinquième podium international en six compétitions (et quatre finales!), le mauvais souvenir du Mondial-2019 de Kumamoto au Japon (élimination au 1er tour) étant désormais du passé bien révolu.

Ce podium arrive également à point nommé, à sept mois des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés à l'été 2021 (23 juillet-8 août), ce qui apparaît encore très loin face aux incertitudes nées de la pandémie.