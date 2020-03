Evacués de Corse, des malades du Covid-19 accueillis dans des hôpitaux marseillais

Le transfert vers quatre hôpitaux marseillais des 12 malades atteints de Covid-19 évacués à bord du porte-hélicoptères Tonnerre pour soulager l'hôpital corse d'Ajaccio s'est terminé lundi matin.

"Le dernier patient vient d'être débarqué, l'opération a été conclue avec succès" vers 9H30, a confirmé à l'AFP le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, le commandant de ce porte-hélicoptères amphibie basé dans la rade de Toulon.

Au total, le transfert de ces 12 patients, six malades en réanimation et six autres sous oxygène, entre le Tonnerre et les quatre hôpitaux marseillais de la Timone, l'hôpital Nord, l'hôpital Saint-Joseph et l'hôpital européen, aura duré environ trois heures.

Après des évacuations effectuées par l'armée de l'air pour soulager l'hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin), cette opération destinée à désengorger l'hôpital d'Ajaccio (Corse-du-Sud) a été la première menée sous l'égide de la Marine nationale depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Parti de Toulon samedi, le Tonnerre était arrivé à Ajaccio tôt dimanche matin. Reparti peu après 14H00 avec à son bord les 12 patients, il est entré dans le port de Marseille vers 04H00 du matin lundi.

"Pour mener à bien cette opération, il nous a fallu innover et reconfigurer cet hôpital flottant, en démontant les blocs chirurgicaux afin d'aménager deux salles bien distinctes, l'une pour prendre en charge les patients en réanimation, et l'autre pour ceux sous oxygène", a précisé le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant.

- "Quasi saturation" à Ajaccio -

"Et bien sûr il a fallu confiner totalement cette partie hôpital du reste du bâtiment, en faire une partie totalement étanche", a insisté le commandant de ce navire qui avait notamment servi après le passage du cyclone Irma aux Antilles. "Pour cela, nous avons par exemple dû passer d'un système de ventilation de surpression à un système en dépression, pour que l'air de l'hôpital soit évacué sans transiter par le reste du navire".

Au total, une trentaine de personnels médicaux, médecins, infirmiers et réanimateurs, des militaires venus de l'hôpital Sainte-Anne de Toulon ou de Laveran à Marseille mais aussi des civils ont veillé sur les 12 patients durant leur transfert entre l'île de Beauté et la cité phocéenne.

Quant à l'hélicoptère Caïman et à l'engin amphibie rapide embarqués à bord en cas de nécessité de passer plus rapidement du bâtiment à la terre ferme, ils n'ont finalement pas été mis à contribution, toute l'opération s'étant déroulée sans accroc.

La Corse, qui compte 340.000 habitants dont 94.000 âgés de 60 ans et plus selon l'Insee, dénombrait 183 cas confirmés de coronavirus, selon le dernier bilan dimanche des autorités sanitaires. L'épidémie y a jusqu'à présent fait huit morts et "une vague d'augmentation de cas de coronavirus" est attendue dans les jours à venir, avait indiqué vendredi à l'AFP le préfet de l'île.

Sur les 15 lits de réanimation disponibles à Ajaccio, 13 étaient occupés dimanche avant l'évacuation du Tonnerre, soit une "quasi-saturation", avait souligné Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'ARS de Corse.

La France a enregistré 674 décès dus au nouveau coronavirus et 16.018 cas, selon le dernier bilan des autorités sanitaires dimanche soir.