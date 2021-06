Fête de la musique: sans couvre-feu, parfois sous la pluie, pour "voir du monde"

Après des mois de restrictions liées au Covid, la Fête de la musique et son cortège de mini-concerts étaient très attendus lundi. Même si les orages ont gâché une partie des festivités, les amateurs se sont pressés dans les rues, pour "voir du monde".

Les villes de Rennes, Nantes et Tours ont annoncé l'annulation des concerts et autres attractions du programme.

Strasbourg avait indiqué dès vendredi qu'il n'y aurait pas de concert organisé, non pas à cause de la météo cette fois, mais parce que les nouvelles consignes sanitaires avaient été révélées trop tardivement, selon elle.

Dans le Loiret, à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, ce fut le déluge. "Les gens ont essayé de rester, ils n'avaient pas envie de partir, les musiciens avaient envie de jouer. Mais la pluie a tout gâché", a regretté Sylvain Damon, le président de l'association organisatrice du concert, FestHilaire.

A Brest, pas de pluie battante mais le crachin, qui n'effraie pas les passants. Ils entourent une calèche transportant des musiciens. "Voir des gens, leurs sourires, ça fait du bien", s'exclame Laure, 40 ans, venue avec ses deux enfants de neuf ans, Kyllian et Lucille.

Les Toulousains occupaient les terrasses. "Ah, ça fait trop de bien de jouer!", lance Mathieu, guitariste du groupe Zoran. "On continue avec un truc plus taré, de la musique kitch et du gros bordel!".

Dans le quartier étudiant, quelque 250 jeunes dansent devant un DJ et son mur d'enceintes. "Non, j'ai pas peur qu'on se contamine, c'est trop bien!", déclare une jeune femme. "On va pas rester enfermés toute notre vie", ajoute sa copine. Jusqu'à ce qu'un véhicule de police approche et que la foule se disperse, en quelques secondes.

Car s'il n'y a plus de couvre-feu depuis dimanche, le port du masque reste recommandé à l'extérieur lors des concerts. Et les attroupements de plus de dix personnes sur la voie publique demeurent interdits.

- "Voir du monde" -

Les mini-concerts dans les bars et les restaurants sont eux autorisés pour cette 40e édition de la Fête de la musique, a indiqué la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

A l'Elysée, le président Emmanuel Macron a décoré deux noms de la musique électro, Jean-Michel Jarre et Marc Cerrone, avant leur concert dans la cour du palais.

Le premier, auteur notamment d'Oxygène et d'Équinoxe, a "dédié" cette décoration "à toute la famille de la musique électronique, les DJ, les techniciens... qui ont tellement souffert de la pandémie depuis un an".

Toujours à Paris, Fulvio Roncati, ingenieur de 34 ans a rejoint son amie Francesca Dupont, archiviste, à la sortie du travail. "Ca semble plus calme que d’habitude, mais ça fait du bien. Même s’il n’y a pas beaucoup de groupes, c’est surtout pour l’ambiance, sortir, voir du monde", indique la jeune femme.

Deux antennes de Radio France, FIP et France Inter, organisent chacune un concert dans la capitale: huit artistes, dont Pete Doherty, le groupe L'Impératrice ou les Belges de Balthazar, aux arènes de Lutèce lors de la soirée de FIP; Feu! Chatterton, Clara Luciani et les Anglais de London Grammar, à L'Olympia, un concert retransmis sur France Inter.

Le stade de Roland-Garros a été transformé en gigantesque scène de concert où une quarantaine d'artistes (Vianney, Patrick Bruel, Kendji Girac, Benjamin Biolay etc.) se produisent devant 4.000 spectateurs, assis et masqués, testés à l'entrée ou munis d'un certificat vaccinal, sur le court central.

L'émission, présentée par le duo Garou-Laury Thilleman, est diffusée sur France Télévisions.

