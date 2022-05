Foot: après le fiasco de la Ligue des champions, l'heure des explications

Après le chaos de samedi puis la controverse dimanche, les premières explications: le ministère français des Sports réunit lundi matin les organisateurs de la finale de Ligue des champions, la police et les autorités locales pour "tirer les leçons" d'un fiasco qui survient à un an de la Coupe du monde 2023 de rugby et à deux ans des JO-2024 de Paris.

Au surlendemain des scènes chaotiques autour du Stade de France, de bousculades, de tentatives d'intrusion d'individus sans billet ou encore des supporters sous le choc d'une intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, doit gérer sa première crise.

"Avec le ministre de l’Intérieur, nous déplorons les incidents qui ont émaillé la soirée de la Ligue des champions samedi soir au Stade de France et regrettons que certains supporters munis de billets n’aient pu assister au match", a-t-elle expliqué dans un communiqué publié dimanche.

Aux côtés de la ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, seront présents les organisateurs de la finale - remportée par le Real Madrid (1-0) face à Liverpool -, l’UEFA et la Fédération française de football, ainsi que des représentants du Stade de France, de la Préfecture de police de Paris, de la Préfecture de Seine-Saint-Denis et de la mairie de Saint-Denis, commune où se situe de stade.

- "Dysfonctionnements" -

"La priorité est désormais de cerner très précisément les dysfonctionnements (...) afin d’en tirer toutes les leçons pour éviter que de tels incidents se reproduisent pour nos futurs grands événements sportifs internationaux", a insisté le ministère des Sports et des Jeux olympiques.

Même s'il n'y a pas eu de blessé grave, les questions ne manquent pas.

Comment la fête attendue du football européen a été gâchée et aurait pu virer au drame alors que près de 7.000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés, sans compter les vigiles privés ? Pourquoi le système de pré-filtrage à 200 mètres du stade a été vite débordé face à l'afflux de supporters de Liverpool et a créé des goulets d'étranglement ? Comment des bandes de jeunes se sont retrouvés en position de s'introduire de force dans l'enceinte ?

Les questions viennent aussi d'Angleterre, où les supporters, de retour de Paris, le club de Liverpool, les autorités locales, comme la maire de la ville "dégoûtée par la gestion calamiteuse et le traitement brutal", et nationales, ne décolèrent pas.

Lundi matin sur RTL la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n'a pas été tendre vis-à-vis du club de Liverpool l'accusant d'avoir "laissé ses supporters dans la nature" au contraire du Real Madrid qui lui a accompagné ses supporters de bout en bout.

- "Responsabilités plurielles" -

Ce qui passe particulièrement mal - alors que la police de Liverpool, présente autour du Stade de France, a jugé que "l'immense majorité" des supporters anglais "se sont comportés d'une manière exemplaire" -, c'est la mise en cause dès samedi soir par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de "milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées".

Dans un rapport remis dimanche au ministre français de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, estime le nombre de spectateurs qui se sont présentés "sans doute entre 30.000 et 40.000 personnes au-delà des 80.000 admissibles dans le stade".

Il a aussi décidé de saisir la justice pour une "fraude massive aux faux billets".

Interrogée précisément sur la proportion de faux billets dans les 30.000 à 40.000 cités depuis dimanche, Amélie Oudéa-Castéra n'a pas donné de chiffre. "On va regarder tout ca (...) Il faut qu'on regarde d'où viennent ces faux billets".

Quelle que soit l'issue de la réunion au ministère des Sports, le fiasco du Stade de France devrait avoir des suites. La ministre des Sports a d'ores et déja évoqué des "responsabilités plurielles" citant "certainement un manque de stadiers au niveau de ce qui avait été prévu par la Fédération française de foot, un problème d’exigüité des zones de contrôle". Et l'idée en arrière-plan d'"optimiser tout ce qui doit l'être en prévision de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques".

Le foot a même continué de s'inviter à la table du gouvernement, car dimanche pour le tout dernier match de la saison qui a scellé la relégation en L2 de Saint-Etienne, le terrain du stade Geoffroy-Guichard a été envahi et des fumigènes tirés, dans le droit fil de toute une saison émaillée d'incidents que ni l'Etat ni le monde du foot n'ont réussi à juguler.