Foot: Henry et Le Sommer s'éloignent des Bleues à l'approche de l'Euro

"Choisir, c'est aussi renoncer": Corinne Diacre a assumé jeudi la non-sélection en septembre d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, deux figures historiques des Bleues, sans s'attarder sur les raisons de ce choix ni éclaircir les contours de son groupe, à dix mois de l'Euro.

L'absence de l'ex-capitaine Henry est une demi-surprise, tant les relations avec Diacre se sont détériorées depuis l'automne dernier. Mais la sélectionneuse n'y a pas fait référence, préférant mettre en avant les dernières performances de son groupe, sans la Lyonnaise.

"C'est une décision à un instant T", a-t-elle justifié depuis le siège de la Fédération. "Aujourd'hui, j'ai une certaine stabilité, on a fait de grosses performances sur les derniers rassemblements, mis à part contre les Etats-Unis (défaite 2-0). Les victoires contre l'Angleterre et l'Allemagne restent probantes et on a vu des choses très intéressantes avec ce mélange de jeunesse et de joueuses très expérimentées."

Malgré cela, la saga Henry s'est poursuivie lors d'une conférence de presse où les questions ont davantage tourné autour de la milieu aux 93 sélections, capitaine des Bleues durant le Mondial-2019 en France, que des déplacements en Grèce et Slovénie, les 17 et 21 septembre, en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

- Monument qui vacille -

Avec cette non-sélection, c'est un monument du football français qui vacille, une joueuse au palmarès riche de sept Ligues des champions, qui a disputé trois Euros (2009, 2013, 2017), deux Jeux olympiques (2012, 2016) et autant de Coupes du monde (2015, 2019).

Blessée en février, testée positive au Covid-19 en avril, Henry n'avait pas été retenue en juin au regard de ses "dernières performances" en club. Sa dernière sélection remonte à novembre 2020, dans un rassemblement tendu après des critiques publiques formulées par la Lyonnaise à l'encontre de la coach.

Titulaire en avril contre les Etats-Unis, blessée en juin, Le Sommer n'est pas non plus convoquée pour la rentrée, sans grande explication de texte: "Le fait qu'elle soit aux Etats-Unis n'a pas du tout influencé mon choix du moment, mon choix du jour", a simplement répondu Diacre à propos de l'attaquante lyonnaise, prêtée à OL Reign jusqu'à fin décembre.

En quelques mots, la sélectionneuse déboulonne pourtant une internationale aux 175 sélections (5e Française la plus capée) et 86 buts (un record), meilleure buteuse de l'histoire de l'OL avec lequel elle a remporté sept fois la Ligue des champions et dix fois le Championnat de France.

"Je viens d’apprendre avec beaucoup de déception ma non-sélection pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France", a réagi Le Sommer sur son compte Twitter.

"Je continuerai comme je l’ai toujours fait pendant ma carrière de travailler dur et de tout donner avec mon club pour y retourner", a ajouté la Bretonne, accompagnant son message de trois drapeaux tricolores.

- Quelle capitaine ? -

Ces deux séismes vont provoquer des répliques autour de la question du capitanat, sur laquelle Diacre a maintenu un certain flou. En l'absence de Henry et Le Sommer, soit son ex-capitaine et l'une de ses vice-capitaines, elle n'a pas voulu dire clairement à qui reviendrait le brassard, à Patras (Grèce) puis à Murska Sobota (Slovénie).

La milieu bordelaise Charlotte Bilbault et la défenseure montpelliéraine Marion Torrent, qui l'ont porté ces derniers mois, "sont des cadres de l'équipe, elles peuvent porter le brassard de capitaine vendredi prochain, ça dépendra si elles sont titulaires ou pas", a dit Diacre.

Elle dirige désormais les Bleues sans adjoint N.1, après le départ cet été d'Eric Blahic.

En Grèce, face à un adversaire largement abordable, les Bleues lancent leur campagne qualificative pour la Coupe du monde 2023, en Australie et Nouvelle-Zélande. Mais ces rencontres serviront également à peaufiner les automatismes en vue du prochain Euro (6-31 juillet 2022) en Angleterre.

Même si l'équipe a l'Euro "dans un coin de la tête, il ne faut pas se tromper d'objectif", a toutefois prévenu Diacre. "La priorité sera de prendre les matches les uns après les autres, de les gagner et d'assurer cette première place le plus vite possible".