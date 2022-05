Foot/Barrages: Saint-Etienne plonge en Ligue 2 dans un grand chaos

Une séance de tirs au but fatale, un envahissement de terrain avec des tirs de fumigènes et des échauffourées en dehors de son stade Geoffroy-Guichard: Saint-Étienne, battu 1 à 1 (5-4 t.a.b.) par Auxerre dimanche, a fait ses adieux à la Ligue 1 dans le plus grand chaos.

Sitôt le dernier tir au but réussi de l'Auxerrois Birama Touré, synonyme de victoire des Bourguignons qui retrouvent la Ligue 1 après dix ans d'absence, le terrain a été envahi par des milliers de supporters en colère.

Certains ont envoyé des engins pyrotechniques en direction de la tribune officielle protégée par les forces de l'ordre.

Les joueurs stéphanois, entourés par les stadiers, se sont aussitôt précipités, comme les autres acteurs du match, vers les vestiaires.

"Après le match, j'ai flippé car j'ai pris des bombes lacrymogènes, comme mes joueurs", a commenté l'entraîneur auxerrois, Jean-Marc Furlan. "Nous nous sommes comptés pour savoir s'il n'en manquait pas. Ces incidents sont très tristes."

Selon la préfecture de la Loire, deux joueurs auxerrois ont été légèrement blessés dans les échauffourées et le stade Geoffroy-Guichard risque à nouveau de graves sanctions alors même qu'il se trouve en sursis car multirécidiviste de ce genre d'incidents.

Dimanche, la tribune Snella était fermée à la suite d'incidents à l'occasion de la réception de Monaco, le 23 avril dernier, une sanction qui n'a pas freiné les incidents de la fin du match.

- Lacrymogène et lancer d'eau -

Les forces de l'ordre ont pénétré aussi sur le terrain et lancé des lacrymogènes pour disperser la foule, pendant que des mouvements de panique agitaient les tribunes.

Et les affrontements se sont poursuivis à l'extérieur du stade, nécessitant l'usage de gaz lacrymogène et d'un engin lanceur d'eau, a précisé la préfecture ajoutant que les troubles avaient cessé à 23h15.

Le bilan s'établit à 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 parmi les supporters, "dont trois ont été conduits à l'hôpital pour contrôle", selon la préfète de la Loire Catherine Séguin qui condamne "ces actes inacceptables, irresponsables et indignes". Selon elle, les 1.154 supporters auxerrois puis les joueurs ont pu quitter le stade à partir de minuit sous escorte policière

Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a exprimé sa "tristesse" provoquée par la "descente en Ligue 2 de l’ASSE" et condamné les "actes dangereux avec des tirs directs de fumigènes visant du public (...), ainsi que les dégradations et actes de vandalisme".

La relégation vient sanctionner une saison calamiteuse de Saint-Étienne, qui avait arraché in extremis le droit de disputer les barrages après un résultat nul à Nantes (1-1) lors de la 38e et dernière journée du championnat.

Sur la saison, l'ASSE n'a totalisé que 32 points, ce qui aurait pu, dans la majeure partie des cas, l'envoyer directement en Ligue 2.

Le miracle espéré avec l'arrivée de Pascal Dupraz, qui avait déjà contribué aux sauvetages de Toulouse (2016) ou Évian-Thonon-Gaillard (2014), n'a pas eu l'effet escompté.

Sur les huit derniers matches, Saint-Étienne n'en n'a gagné aucun avec quatre défaites et quatre résultats nuls, dont le dernier s'est conclu par une funeste séance de tirs au but.

- La prochaine vente du club -

Pourtant, les Verts avaient obtenu à l'aller un résultat nul intéressant (1-1) jeudi dernier au stade de l'Abbé-Deschamps, avec un but inscrit à l'extérieur par Zaydou Youssouf qui plaçait l'ASSE en position favorable.

Mais dimanche, Hamza Sakhi a donné un avantage mérité à Auxerre en marquant de la tête à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par Mathias Autret (51).

Mahdi Camara a égalisé de la tête après une première reprise de la tête d'Enzo Crivelli sur corner (76), concrétisant une bonne période des Stéphanois parfaitement soutenus jusqu'à la fin de la séance de tirs au but par 32.000 supporters.

Côté auxerrois, le gardien Donovan Léon a été déterminant dans la victoire de son équipe, s'interposant avec succès devant Denis Bouanga d'entrée de match (2, 7).

Par la suite, le portier icaunais est intervenu sur un tir d'Adil Aouchiche (31) alors que Bouanga a, malgré une belle position, raté le cadre à la réception d'un centre de Romain Hamouma (46).

Léon a aussi été déterminant sur des tirs d'Arnaud Nordin (84, 105, 120) ou Bouanga de nouveau (87) devant lequel Carlens Arcus est aussi bien intervenu (115).

Et il a détourné magnifiquement le premier tir au but de Ryad Boudebouz, le seul échec des tireurs durant la séance.

Jean-Marc Furlan obtient avec Auxerre sa cinquième accession en Ligue 1 après celles acquises avec Troyes (2005, 2012, 2015) et Brest (2019).

Côté Vert, sitôt la relégation consommée, un communiqué des actionnaires annonçait la prochaine vente du club.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo promettent "une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre", ajoutant qu'"une page essentielle de notre vie se tournera". Dans la plus grande confusion.