France: forte baisse du taux de chômage à 7,4% au 4ème trimestre

Le taux de chômage est en forte baisse au quatrième trimestre 2021 (-0,6 point par rapport au trimestre précédent) à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee.

Au quatrième trimestre, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) en France (hors Mayotte) atteint 2,2 millions de personnes, soit 189.000 de moins sur le trimestre.

Les quatre trimestres précédents, le taux de chômage était resté quasi stable, entre 8,1% et 8%, rappelle l'Insee qui a révisé à la baisse de 0,1 point le taux de chômage du troisième trimestre à 8%.

"Il est inférieur de 0,8 point à son niveau d'avant-crise (fin 2019) et à son plus bas niveau depuis 2008, si l'on excepte la baisse ponctuelle en +trompe-l'œil+ du printemps 2020, liée à la crise sanitaire" lorsque beaucoup de gens s'étaient arrêtés de chercher du travail, souligne l'Insee.

Sur le trimestre, le taux de chômage des jeunes diminue fortement (–3,6 points) et atteint 15,9%, rejoignant ainsi "les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80 et 90". Il diminue de 0,3 point pour les 25-49 ans, à 6,8%, et il est stable pour les 50 ans ou plus, à 5,8%.

La baisse est plus marquée pour les femmes (–0,8 point à 7,3%) que pour les hommes (–0,4 point à 7,5%), alors que l'écart était en sens inverse au trimestre précédent.

S'agissant du "halo autour du chômage", soit les personnes sans emploi qui en souhaitent un mais qui ne satisfont pas les autres critères du BIT pour être considérés comme chômeurs, il "rebondit légèrement", note l'Insee, avec 1,9 million de personnes dans cette catégorie, en hausse de 48.000.

Le taux de chômage de longue durée baisse de 0,2 point à 2,2% de la population active et retrouve son niveau d'avant crise. Environ 700.000 chômeurs déclarent être sans emploi et en rechercher depuis au moins un an.

Le taux d'emploi des 15-64 ans augmente de 0,2 point, à 67,8%. Il dépasse ainsi son plus haut niveau historique atteint au trimestre précédent

Le taux d'activité (soit les personnes en emploi ou au chômage) des 15-64 ans diminue de 0,2 point à 73,3%, après une hausse de 0,7 point le trimestre précédent où il avait atteint son plus haut niveau depuis que l'Insee le mesure (1975).