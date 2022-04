Gel: nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril, selon Météo France

La nuit de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947, a annoncé lundi matin Météo France, qui a précisé que les dernières mesures étaient en cours de vérification.

Les températures les plus basses ont été enregistrées en Champagne, où elles sont descendues jusque -9 degrés Celsius, alors que le gel a touché la quasi totalité du pays, à l'exception de Paris intramuros et des littoraux méditerranéens et de la Manche.

"Le gel a touché plus de 90% du pays et était plus ou moins intense selon les zones", a précisé à l'AFP le prévisionniste de Météo France Patrick Galois, "il y a eu une chute rapide des températures durant la nuit mais cela se réchauffe rapidement".

Des records ont été battus notamment à Mourmelon (Marne, -9,3 degrés), Châteauroux (Indre, -5,6 degrés) ou encore à Vannes (Morbihan, -3,2 degrés).

"Dès le lever du soleil, les températures vont remonter et devraient être positives à peu près partout vers 10H00", a ajouté M. Galois.

Selon Météo France, la couche d'air très frais, très fine, se dissipe rapidement avec l'apparition du soleil et demande assez peu d'énergie pour être réduite.

L'organisme de prévisions météorologiques a par ailleurs souligné qu'il devrait s'agir de la dernière nuit de froid pour les semaines à venir.

En prévision de cette nuit particulièrement froide, le gestionnaire du réseau électrique RTE avait alerté sur une potentielle situation tendue lundi matin, appelant entreprises et particuliers à freiner la consommation, en particulier entre 07H00 et 10H00.

Dans le monde agricole, les viticulteurs et maraîchers en particulier, ont de leur côté tenté de protéger au mieux les bourgeons, et donc les futures récoltes, particulièrement sensibles à ces gels printaniers.