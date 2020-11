GP de Turquie de F1: Hamilton devient l'égal de la légende Schumacher

Vainqueur et champion dans l'adversité, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a livré une de ces courses qui font les légendes pour remporter le GP de Turquie de F1 et égaler le record de sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher dimanche à Istanbul.

Sixième sur la grille sur un circuit qui a posé des difficultés à son équipe tout le week-end, terminant sur des pneus usés jusqu'à la corde, Hamilton a brillamment piloté. "De toutes mes courses, c'est une de celles dont je suis le plus fier", a-t-il confié.

"Il a montré qu'il était un champion, renchérit son patron Toto Wolff. Il est le seul à avoir su garder sa voiture sur la piste" quand la concurrence partait en tête-à-queue sur un asphalte déjà glissant et en plus trempé par la pluie.

A sa descente de voiture, "sans voix", les larmes aux yeux, le désormais septuple champion du monde a remercié son écurie "qui (lui) donne ces moyens et ces opportunités" et dont "le parcours est monumental", ses fans, la "Team LH", et sa famille.

Ce septième titre record, le premier et unique pilote noir de la catégorie reine du sport automobile, issu d'un milieu modeste, l'a dédié "aux enfants pour qui il est important de voir cela". "Rêvez l'impossible, poursuivez ce rêve, ne doutez jamais de vous", a-t-il exhorté.

- "Le plus grand" -

Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Hamilton, 35 ans, égale un nouveau record du mythe Schumacher, après avoir battu celui des victoires (94 contre 91), des podiums (163 contre 155) et des pole positions (97 contre 68).

Alors que l'on retient souvent contre lui de disposer d'une meilleure voiture que ses adversaires, il espère que cette performance prouve que sa Mercedes ne fait pas tout et qu'il "mérite ce respect".

Pour le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, en tout cas, le Britannique est indubitablement "le plus grand pilote de notre époque".

Dernier rival d'Hamilton, son équipier Valtteri Bottas, qui promettait jeudi de faire son possible pour "retarder" son sacre, n'a pas tenu parole. Après avoir enchaîné les fautes au volant d'une F1 abîmée par un contact dans le 1er tour, le Finlandais est quatorzième à un tour.

Avec trois manches encore à disputer à Bahreïn et Abou Dhabi d'ici à mi-décembre et 26 points à prendre au maximum lors de chacune (78 en tout), le champion, avec ses 110 longueurs d'avance, ne peut plus être rejoint.

"J'essayerai encore l'an prochain", assure déjà un Bottas qu'on a de plus en plus de mal à croire.

- Rebondissements -

Pour Mercedes, c'est une septième couronne des pilotes d'affilée depuis 2014, qui s'ajoute à la septième des constructeurs coiffée consécutivement lors de la manche précédente.

De quoi conforter encore les Flèches d'argent dans leur position d'écurie la plus récompensée de l'histoire de la F1 sur une période donnée. Mieux que Ferrari dans les années Schumacher (cinq titres des pilotes et six des constructeurs entre 1999 et 2004) !

A l'issue d'une course à rebondissements, Hamilton a été accompagné sur le podium par le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), pour la neuvième fois de sa carrière, et Sebastian Vettel (Ferrari), sur la boîte pour la première fois au cours d'une saison 2020 compliquée.

Cette image a d'ironique le fait que Pérez est tout sauf assuré de retrouver un volant l'an prochain, quand il sera remplacé par... l'Allemand.

Le poleman canadien Lance Stroll, qui s'élançait pour la première fois de sa carrière dans cette position à l'âge de 22 ans, s'est effondré après le 35e tour et termine neuvième.

Les Français Esteban Ocon (Renault) et Pierre Gasly (AlphaTauri) sont onzième et treizième. Romain Grosjean (Haas) a abandonné.