Grammy Awards: premières récompenses pour Beyoncé et Megan Thee Stallion

Les Grammy Awards ont commencé dimanche après-midi à distribuer leurs premières récompenses, dont l'une à la reine Beyoncé et sa dauphine Megan Thee Stallion pour leur collaboration sur le tube "Savage" qui pourrait encore rafler d'autres prestigieux trophées dans la soirée.

La cérémonie se déroule, presque un an jour pour jour après les premières fermetures de salles de concert américaines sous la menace du coronavirus, "dans et autour" du centre des congrès de Los Angeles, et va tenter de surpasser cette année noire pour la musique et le spectacle.

Dans l'attente de la soirée de gala, qui alternera performances live et séquences pré-enregistrées, les Grammy Awards ont déjà décerné une série de récompenses qui pourraient donner la tendance.

En tête avec neuf nominations, Beyoncé a reçu le prix de la meilleure vidéo musicale, partagé avec sa fille aînée Blue Ivy qui figure à ses côtés dans le clip de "Brown Skin Girl".

La superstar ne s'était pas connectée pour recevoir le trophée décerné par l'Académie des arts et des sciences de l'enregistrement qui l'a souvent snobée par le passé et est critiquée par certains artistes pour ses choix parfois opaques.

La jeune Billie Eilish, qui avait fait sensation l'an dernier en emportant les Grammy Awards dans les quatre catégories reines, était en revanche présente pour recevoir un prix pour "No Time To Die", le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, écrit avec son frère.

Beyoncé a reçu un deuxième prix pour sa collaboration avec la rappeuse Megan Thee Stallion - dans la course en solo pour la "révélation de l'année" - sur le remix de "Savage", sacré "meilleure performance rap".

Avec son titre "Black Parade", sorti en juin dans la foulée des gigantesques manifestations antiracistes provoquées par la mort de George Floyd et d'autres Afro-Américains tués par la police, Beyoncé est aussi en lice pour les Grammys convoités de l'enregistrement de l'année et de la chanson de l'année.

De nombreux experts parient cependant sur Dua Lipa, révélation 2019 et qui a sorti avec succès un album disco et très dansant juste avant le confinement planétaire.

Autre candidate solide, Taylor Swift a quant à elle sorti "Folklore", un album surprise aux accents simples et doux des pulls en mohair et du retour à la terre, au beau milieu de la pandémie.

- NAs et The Strokes primés -

Récompensé l'an dernier par un Grammy pour sa collaboration avec le défunt Nipsey Hussle, le rappeur Roddy Ricch avec son tube "The Box" fait figure d'outsider pour la "chanson de l'année". Comme Dua Lipa et Taylor Swift, il a été sélectionné dans six catégories au total.

Britanny Howard, jusqu'alors connue avec son groupe Alabama Shakes, a remporté en solo le Grammy de la meilleure chanson rock tandis que Fiona Apple a décroché deux prix pour son album "Fetch The Bolt Cutters", qualifié de "chef d'oeuvre" par de nombreux critiques.

Dans une catégorie rock où les artistes féminines étaient présentes en force, The Strokes a réussi à s'imposer pour le meilleur album rock avec "The New Abnormal", le premier Grammy de leur pourtant longue carrière.

Vieux briscard du rap, Nas a aussi remporté une première victoire dimanche après 14 nominations pour "King's Disease", sacré meilleur album rap.

La star nigériane Burna Boy s'est quant à lui imposé dans la catégorie de l'album de "musique du monde", célébrant son trophée comme "une grande victoire pour les Africains de ma génération, partout dans le monde. Ce doit être une leçon".

Grand absent de cette cérémonie, The Weeknd, artiste canadien d'origine éthiopienne, étrangement snobé par les Grammys alors qu'il enchaîne les tubes. Il a fait savoir qu'il boycotterait dorénavant la grand-messe de l'industrie du disque.

Dieu était en revanche avec Kanye West qui a remporté son 22e Grammy Award. Non pas dans la catégorie rap qui l'a rendu célèbre, mais pour son disque évangélique "Jesus Is King", élu "meilleur album de musique chrétienne contemporaine".

- L'audience au rendez-vous ? -

La kyrielle de stars qui se relaieront sur scène durant la soirée parviendront-elles à susciter l'engouement d'un public entièrement virtuel ? Le pari est de taille pour cette fête de la musique car côté cinéma, les Golden Globes en ont fait les frais fin février avec une audience catastrophique, en chute de 62% par rapport à l'année précédente.

Megan Thee Stallion devrait monter sur scène ainsi que Cardi B. qui n'est cependant pas sélectionnée cette année.

Pas sûr que les chanteuses interprètent leur tube "WAP" sur la scène des Grammys à une heure de grande écoute, ses paroles livrant des métaphores sexuelles très explicites.

Taylor Swift, Roddy Ricch, Billie Eilish, Dua Lipa, Post Malone et DaBaby seront au rendez-vous, de même que les idoles du boys-band sud-coréen BTS, qui n'auront peut-être pas beaucoup le coeur à chanter: ils ont perdu dans la catégorie performance de groupe pop.