Griezmann, Sy: émotion après le violent tabassage d'un adolescent à Paris

Plusieurs célébrités dont le footballeur Antoine Griezmann et l'acteur Omar Sy se sont émus samedi du sort d'un adolescent de 15 ans violemment passé à tabac le 15 janvier à Paris et toujours hospitalisé dans un état grave.

Ils ont notamment réagi à une vidéo dont la famille de Yuriy a confirmé qu'elle était celle de son agression le 15 janvier, très partagée sur les réseaux sociaux où elle a suscité l'indignation.

On y voit une dizaine de jeunes en tenue de sport et blousons à cagoule s'acharner à coup de pied et de batte ou bâton sur une personne allongée par terre sur un parvis éclairé par des réverbères, avant de l'abandonner gisant.

"Des images insoutenables. Force à toi Yuriy et bon rétablissement",a tweeté samedi Antoine Griezmann.

"Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens", a de son côté écrit Omar Sy sur le réseau social.

"Images aussi violentes qu'insoutenables. Par une putain de bande de lâches! Tout mon soutien à Yuriy et sa famille", a de son côté tweeté le nageur Amaury Leveaux.

"Une attaque d'une sauvagerie inouïe", un "acte immonde", a de son côté dénoncé, toujours sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'une enquête pour "tentative d'homicide volontaire en réunion" a été ouverte.

"Yuriy va mieux, il commence à se réveiller, à vouloir nous parler, à bouger, et ça c'est très bon signe", a déclaré samedi sa mère, Nataliya Kruchenyk, interrogée par BFMTV devant l'hôpital Necker.

"Yuriy a eu le nez, le bras, les épaules, les côtes et des doigts cassés. Mais surtout il a eu le crâne cassé en plusieurs endroits. Il a subi une opération(de) plus de six heures, il a été dans le coma plus d'une semaine".

"Les pronostics sont plutôt encourageants car il a commencé à bouger les bras et les mains donc il ne sera pas paralysé", a-t-elle expliqué. "Maintenant on ne sait pas comment on va le retrouver. Est-ce qu'il va se souvenir de nous, pouvoir parler, travailler, jouer au foot, comme avant? Personne ne peut le dire car c'est trop tôt".

Selon elle, son fils se trouvait avec un groupe d'amis après sa sortie du collège près du centre commercial de Beaugrenelle, un quartier d'affaire du XVe arrondissement de Paris, cossu et réputé paisible, lorsqu'ils ont été "surpris par une bande de jeunes arrivées d'on ne sait où".

Des témoins ont évoqué une rixe entre bandes rivales, sans pouvoir dire si la victime faisait ou non partie de l'une d'elles.

Sa mère a retrouvé Yuriy "dans un état horrible" dans le camion des pompiers venus le secourir. "Ça fait très, très mal quand vous voyez votre enfant qui vous supplie de ne pas le laisser mourir", a-t-elle confié à BFMTV.

"La préfecture de police multiplie les patrouilles et essaye de rechercher les auteurs de façon extrêmement active", a de son côté déclaré sur BFMTV le maire (LR) du XVe arrondissement, Philippe Goujon, en appelant les témoins à ne pas avoir "peur de parler et dire ce qu'ils ont vu".