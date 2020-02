Griveaux: LREM à la peine pour trouver un successeur, les diffuseurs présumés de la vidéo en garde à vue

La République en marche (LREM) et ses alliés centristes s'échinent à trouver un successeur à Benjamin Griveaux qui a jeté l'éponge dans la course à la mairie de Paris, après des vidéos sexuelles dont les diffuseurs présumés sont dimanche en garde à vue.

L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont tous deux en garde à vue pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel", dans le cadre de l'enquête ouverte samedi à la suite du dépôt d'une plainte contre X de M. Griveaux.

Piotr Pavlenski, qui a revendiqué la diffusion de ces vidéos intimes, avait été placé en garde à vue samedi après-midi dans un autre dossier portant sur des violences commises le soir du 31 décembre. Celle-ci a été suspendue dimanche et une seconde garde à vue a démarré pour l'interroger sur l'affaire Griveaux. Au total, il ne peut pas rester plus de 48h en garde à vue, soit jusqu'à lundi après-midi.

Selon une source proche du dossier, c'est sa compagne, en garde à vue depuis samedi soir, qui aurait été au départ la destinataire des vidéos incriminées.

Ces vidéos, relayées largement sur les réseaux sociaux, ont provoqué le retrait de Benjamin Griveaux, pilier de la majorité d'Emmanuel Macron qui menait la campagne des municipales à Paris. Et un tremblement de terre au sein de la macronie, plongée dans un nouveau casse-tête pour lui trouver un ou une remplaçant(e).

Car il faut faire vite pour "éviter la contagion". "Il faut faire attention que le sujet parisien ne vienne pas parasiter tous les sujets, dont la réforme des retraites" très décriée et qui arrive lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée, affirme un participant aux réunions de samedi.

Avant même son retrait, Benjamin Griveaux n'arrivait qu'en troisième position dans les sondages, derrière la maire socialiste sortante Anne Hidalgo et la candidate LR Rachida Dati, qui en profite pour lancer dans le JDD un nouvel appel à la rejoindre, à ceux qui veulent "l'alternance".

Le nom du successeur de Benjamin Griveaux sera dévoilé "très probablement ce soir ou demain" lundi, a rappelé le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV, alors qu'approche la date limite du 27 février pour le dépôt des listes.

Selon un cadre du mouvement, "on ne peut pas se contenter d'un second couteau qui ne fasse pas l'unanimité" et le parti cherche un poids lourd.

D'où l'idée de certains de solliciter la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Mais d'autres cadres du parti jugent cette option quasi impossible vu son agenda chargé.

Interrogée sur les candidats possibles, la maire du IXe arrondissement de Paris Delphine Bürkli a également cité le nom du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, venu participer aux réunions samedi avec la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

- Villani ... ou pas -

Les réunions reprennent en début d'après-midi au siège du parti, en pleines tractations, y compris avec le candidat dissident Cédric Villani que le patron d'En Marche Stanislas Guerini a rencontré samedi.

Selon des sources concordantes, Stanislas Guerini a rencontré samedi après-midi Cédric Villani, non pas pour une alliance immédiate mais plutôt en vue du deuxième tour. Le candidat dissident avait été exclu fin janvier de LREM pour s'être maintenu face à Griveaux malgré la demande pressante d'Emmanuel Macron.

"La question est: est-ce que Villani peut être le candidat aux municipales à Paris, soit le mec qui a mis un coup de boule au président il y a 15 jours ? ça n'a aucun sens!", a affirmé un proche de Benjamin Griveaux.

Cédric Villani n'est "pas à l'instant l'hypothèse préférentielle", a indiqué également le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV. Le chef de file des députés LREM Gilles Le Gendre "ne voit pas" non plus le mathématicien comme favori, "compte tenu de ce qui a eu lieu", a-t-il dit au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, même si "rien n'est exclu".

Face à la pénurie de candidats de consensus, d'autres marcheurs poussent Stanislas Guerini à prendre lui-même la tête de la bataille, selon un participant à la réunion du bureau exécutif.

Autres noms cités: celui de l'ex-secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi qui s'est dit "disponible" et pourrait faire figure de recours; celui du porte-parole du groupe LREM au Sénat Julien Bargeton, qui s'est proposé; et celui de son homologue à l'Assemblée Sylvain Maillard.

