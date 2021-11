Guadeloupe: manifestants et forces de l'ordre bloquent et débloquent les routes

La Guadeloupe s'est réveillée jeudi matin avec de très nombreux points de blocages sur les routes liés aux manifestations contre l'obligation vaccinale, selon plusieurs sources, alors que la nuit a été émaillée de plusieurs incidents comme des véhicules enflammés.

Peu avant 06H00 (11H00 à Paris), la route devant le CHU de Guadeloupe était bloquée dans les deux sens par des pneus érigés en barrière tenue par une "trentaine de manifestants, la plupart cagoulés", a constaté une vidéaste de l'AFP.

La barrière a été plusieurs fois démontée par les forces de l'ordre et remontée par les manifestants avant d'être enflammée sur l'un des deux axes. Le feu a ensuite été éteint, la route a été débloquée et la circulation a repris.

Sur les autres axes routiers, y compris dans les petites routes des Grands Fonds, dans la campagne guadeloupéenne, des barrages parfois vides de manifestants bloquent le passage. Certains sont démontés par les automobilistes eux-mêmes, selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux.

Non loin du siège du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) qui concentre une partie des mécontentements du fait de l'obligation vaccinale des pompiers, un véhicule a été enflammé durant la nuit à côté de feux de pneus et de palettes. Certains ont tenté dans la matinée de passer en déplaçant les palettes mais les quelques personnes présentes sur le barrage les ont ensuite remises, a encore constaté la journaliste de l'AFP.

Des barricades étaient aussi dressées sur d'autres points connus dans l'île pour être régulièrement bloqués lors des manifestations.

Dans un communiqué, l'Union des Entreprises-Medef "condamne fermement les entraves à la liberté de circuler". "Où allons-nous? Quelle est la légitimité de ceux qui interdisent l’accès aux soins?", a questionné l'organisation patronale.

"Après des mois de mesures restrictives pour notre population et pour l’économie du pays, il est inacceptable de laisser prospérer cette spirale de l’autodestruction", a-t-elle ajouté, en estimant que les entreprises, où la grève générale appelée par les syndicats n'est pas très suivie, sont tout de même paralysées par les blocages.

Par ailleurs, l'épidémie de Covid reprend légèrement en Guadeloupe, bien que "la situation reste stable au niveau hospitalier", selon un communiqué de la préfecture, avec un taux de positivité à 1,5%. "Le respect des mesures de protection individuelle et collective est impératif", rappelle le communiqué.