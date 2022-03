Hand: objectif quarts pour le Paris SG et Montpellier en Ligue des champions

Avec un déplacement en Norvège mercredi pour les uns, au Portugal jeudi pour les autres, les handballeurs parisiens et montpelliérains se lancent dans les barrages aller de la Ligue des champions pour s'ouvrir la voie vers les quarts.

Qualifié pour le Final 4 de la C1 à quatre reprises lors des cinq dernières saisons, le PSG a eu, cette année, un parcours bien plus compliqué que par le passé pour se frayer un chemin vers Cologne et jouer devant 19.000 spectateurs mi-juin.

Dès la première phase, les Parisiens ont dû batailler dans un groupe extrêmement relevé avec le FC Barcelone et Veszprem, présents au Final 4 2021, et les Polonais de Kielce, force en progression du hand européen.

La troisième place, à deux points de Barcelone et Kielce, contraint les hommes de Raul Gonzalez à passer par un barrage contre Elverum. Mais surtout, en cas de qualification, à un quart de finale contre Kiel, avec match retour dans le Nord de l'Allemagne, sur le terrain des quadruples champions d'Europe.

"On a passé la phase de groupes et on arrive sur des matches où il faut se concentrer, parce qu'ils ont de la qualité. Il faudra faire un bon match là-bas, sinon on pourrait avoir des problèmes", a prévenu l'entraîneur du PSG après la victoire à Nancy, la 21e en autant de rencontres en championnat, où un huitième titre consécutif est promis aux Parisiens.

Le PSG a récupéré dans son effectif l'arrière Elohim Prandi, trois mois après avoir été agressé au couteau dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans une rue du VIIIe arrondissement de Paris.

Mais les Parisiens devront se passer des services de Mikkel Hansen jusqu'à la fin de la saison. Le Danois, opéré du genou droit, a été victime d'une phlébite doublée d'une embolie pulmonaire qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Les Parisiens partiront favoris de leur double confrontation face à Elverum, tout comme les Montpelliérains face à Porto, les deux clubs français bénéficiant de l'avantage du terrain au match retour.

Les hommes de Patrice Canayer ont retrouvé du souffle au mois de mars, avec trois succès en Starligue, le dernier en date contre le rival nîmois, une "victoire éclatante dans le derby qui récompense tout notre travail depuis quelque temps", a estimé le capitaine Valentin Porte.