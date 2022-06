Harry et Meghan attendus à la messe du jubilé, sans Elizabeth II

Sans la reine fatiguée, mais probablement avec Harry et Meghan: la famille royale britannique se retrouve vendredi pour un office religieux célébrant les 70 ans du règne historique d'Elizabeth II, au deuxième jour de son jubilé de platine.

Annonçant l'absence de la souveraine de 96 ans "à contrecoeur" jeudi soir, le palais de Buckingham l'a expliquée par un "certain inconfort" ressenti durant le premier jour des célébrations. La reine, qui a du mal à marcher et est devenue rare en public, y est apparue deux fois au balcon du palais. Elle a participé dans la soirée à une cérémonie pour allumer des illuminations.

Cette décision de la part d'Elizabeth II, cheffe de l'Eglise anglicane et très croyante, marque une nouvelle étape de la passation des fonctions protocolaires de la monarque, qui a promis de servir les Britanniques toute sa vie, à son héritier Charles, 73 ans. Ce dernier va la représenter, après l'avoir déjà remplacée le mois dernier pour le discours du trône ouvrant la session parlementaire.

En revanche, la cérémonie religieuse, prévue à 11H30 (10H30 GMT) à la cathédrale Saint-Paul de Londres, doit marquer la première apparition publique du prince Harry et de sa femme Meghan au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans.

Cet office religieux constitue l'un des temps forts des quatre jours de festivités marquant la longévité record de la très populaire reine Elizabeth, montée sur le trône à 25 ans le 6 février 1952. Quelque 400 personnes sont attendues, toutes distinguées pour leur contribution à la vie du pays, dont des enseignants, personnels de santé, représentants des forces armées ou d'associations caritatives.

"C'est un moment très émouvant", reconnaît Karen Fletcher, 55 ans, venue dès le petit matin devant Saint-Paul. "On ne verra plus jamais rien de tel", ajoute-t-elle, se disant "triste" que la reine ne vienne pas, tout en comprenant qu'"elle doit prendre soin d'elle".

"C'est sympa de célébrer quelque chose sans qu'on nous parle de la crise du coût de la vie, c'est une parenthèse", estime Stephanie Stitt, 35 ans, qui espère voir l'arrivée des membres de la famille royale.

La reine, c'est "la dernière gardienne de l'Angleterre", explique à l'AFP Denis Mongemont, un quinquagénaire venu spécialement de Marseille (sud de la France) avec femme et enfants, après avoir acheté des fanions aux couleurs de l'Union Jack à un vendeur ambulant. "On a vécu ici et on aime beaucoup la famille royale. (...) Moi j'avais vu Lady Diana il y a 40 ans, je m'en souviens encore, on est assez fascinés".

- Relations difficiles -

Le retour de Harry et Meghan, venus des Etats-Unis avec leurs deux jeunes enfants pour les célébrations,a déjà fait couler beaucoup d'encre hostile.

Après les tensions familiales de ces deux dernières années, tous les gestes et regards avant, pendant et après l'office seront examinés à la loupe.

Harry et William se parleront-ils ? Quid de Meghan et Kate ? Depuis deux ans, les relations entre Harry, 37 ans, et William, 39 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, sont quasi inexistantes. Elles ne sont guère meilleures avec son père le prince Charles, héritier de la couronne.

Depuis leur départ en Californie en 2020 et leur interview fracassante à la télévision américaine, vécue comme une trahison au Royaume-Uni, Harry et Meghan sont parmi les membres les plus impopulaires de la famille royale, Meghan en 14e place à 23% d'opinions favorables, Harry à la 11e place avec 36%. Seul le prince Andrew fait moins bien, à 12% (récent sondage YouGov).

- Apparitions rares -

Deuxième fils de la reine, Andrew, 62 ans, manquera aussi la cérémonie car atteint du Covid-19, selon le palais de Buckingham. Il n'a plus aucun rôle officiel, depuis des accusations d'agressions sexuelles en liaison avec l'affaire Epstein aux Etats-Unis, auxquelles il a mis fin en payant plusieurs millions de dollars.

Ni lui ni Harry et Meghan n'avaient été conviés sur le balcon de Buckingham Palace jeudi, d'où la reine a été acclamée par des dizaines de milliers de Londoniens. Meghan et Harry ont été aperçus de loin, regardant la parade militaire du Salut aux couleurs depuis un autre bâtiment.

Les célébrations continueront samedi avec un grand concert en soirée devant Buckingham Palace, avant des milliers de déjeuners et fêtes populaires entre voisins dimanche, et une immense parade dans les rues de Londres en soirée, avec près de 10.000 participants.

Profitant de cette ambiance patriotique, et à l'inverse d'une monarque de 96 ans qui prépare l'avenir, le gouvernement conservateur a lancé vendredi une consultation pour rétablir, dans la foulée du Brexit, l'utilisation du système de mesures impériales, avec le retour des livres à la place des kilos dans les commerces, et permettre de certifier la taille des pintes avec un logo représentant une couronne à la place du CEE européen.