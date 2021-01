Ignorant le chaos Trump, Biden tente de se poser en président d'action

Optant pour un ton présidentiel, scripté, sans une mention pour l'"impeachment" de Donald Trump, Joe Biden a tenté jeudi de ramener l'attention sur ses plans pour combattre les crises économique et sanitaire dès son arrivée à la Maison Blanche, dans six jours.

Sur scène devant quelques journalistes, sans accepter de questions, le président élu des Etats-Unis s'est une nouvelle fois posé en rassembleur, se disant "optimiste" en dévoilant un plan de relance titanesque de 1.900 milliards de dollars pour venir en aide aux ménages et aux entreprises, frappés par la pandémie.

"Nous nous en sortirons ensemble", a promis le démocrate. "Mais nous ne pouvons pas le faire dans un pays séparé, divisé", a-t-il ajouté, une semaine après l'assaut meurtrier du Capitole par des manifestants pro-Trump.

"La seule façon de le faire, c'est de se rassembler en tant qu'Américains", a plaidé l'ancien vice-président de Barack Obama, depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

Signalant qu'il ne voulait pas ignorer le malaise des bassins ouvriers, où Donald Trump reste très populaire, Joe Biden, 78 ans, a promis des "millions d'emplois" pour l'industrie manufacturière, en plus de ses plans pour une économie innovante et de lutte contre le changement climatique.

Face à l'ampleur de la crise économique, "on ne peut pas se permettre de rester les bras croisés", a-t-il lancé.

"Alors mercredi, nous entamerons un nouveau chapitre".

- Procès de Trump -

Le démocrate sera investi le 20 janvier, dans une ville de Washington transformée en camp retranché après les violences du Capitole qui ont fait cinq morts, et ébranlé la première puissance mondiale.

Et il est désormais urgent pour Joe Biden de renouer avec le programme des cent premiers jours de son mandat.

En appelant le Congrès à l'adopter rapidement, il a détaillé son vaste plan de relance. Au menu: de nouveaux chèques directs de 1.400 dollars par personne aux familles, un salaire minimum doublé à 15 dollars de l'heure, la prolongation des aides au chômage ou encore des aides pour les Etats et collectivités locales.

Vendredi, il détaillera le volet pour accélérer la vaccination massive des Américains contre le Covid-19, dans un pays qui continue de battre des records de décès quotidiens de la pandémie et pourrait franchir d'ici son entrée en fonctions la barre des 400.000 morts.

Mercredi soir, au terme du vote au Congrès qui a valu à Donald Trump le titre peu glorieux de premier président américain visé par un deuxième "impeachment", Joe Biden avait demandé au Sénat de concilier "le procès en destitution" et l'avancement des "affaires urgentes de la nation".

Les chefs des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ont salué son plan de relance, promettant de se "mettre immédiatement au travail" pour le faire adopter aux parlementaires.

Mais cet effort pourrait se télescoper avec la procès en destitution contre Donald Trump, pour "incitation à l'insurrection", dont le calendrier comme l'issue restent très incertains.

Le Sénat, qui passera le 20 janvier sous contrôle démocrate, ne va pas se réunir avant le jour précédent. La date du procès, dont il est chargé, n'est pas fixée.

Et le climat d'affrontement partisan qui pourrait accompagner les débats menace aussi la promesse de "réconciliation" du candidat Biden.

- Camp républicain fissuré -

Même si l'accusé sera désormais un ex-président, et que l'enjeu de le chasser du pouvoir aura donc disparu, un tel procès risque de capter toute la lumière médiatique.

D'une part, car si le président est reconnu coupable, un deuxième vote pourrait viser à lui interdire d'être à nouveau candidat.

D'autre part, car contrairement au procès en destitution d'il y a un an dans l'affaire ukrainienne, quand les républicains avaient fait bloc derrière leur président, cette fois l'unité de la droite est déjà fissurée.

A tel point qu'une condamnation de Donald Trump, bien que loin d'être assurée, n'apparaît plus impossible.

Le président sortant, qui a refusé obstinément jusqu'au chaos de la semaine dernière de reconnaître que Joe Biden entrerait à la Maison Blanche le 20 janvier, rêvait de continuer à peser sur Grand Old Party, voire de se représenter en 2024.

De plus en plus isolé, il tente ces derniers jours de rassurer en lançant des appels au calme et en se démarquant de ses partisans à l'origine des violences du 6 janvier.

D'autant que les services de sécurité sont sur les dents face à la menace de nouvelles manifestations à Washington et dans d'autres villes du pays d'ici la prestation de serment du démocrate, sur les marches d'un Capitole barricadé.