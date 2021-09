Incendie "circonscrit" dans une usine d'Ariège, confinement levé

L'incendie dans un "bac d'acide" d'une usine de métallurgie proche du centre de Pamiers (Ariège) a été "circonscrit" et les mesures de confinement des habitants ont été levées, a indiqué vendredi la préfecture.

"L’incendie qui s’est déclenché ce matin dans l’usine Aubert et Duval à Pamiers a été circonscrit à 10h25. Une évaluation des risques sur le site sera réalisée par les services spécialisés du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours, NDRL). Les mesures de confinement sont levées à partir de 11h30", ont indiqué les services de l'Etat dans un communiqué.

Un peu plus tôt dans la matinée, les habitants résidant dans un rayon de 200 m autour de l’usine Aubert et Duval, du groupe Eramet, avaient été invités à se confiner et le reste de la population à ne plus se déplacer, par crainte d'émanations toxiques.

Les accès à cette sous-préfecture de plus de 15.000 habitants, au pied des Pyrénées, avaient été interdits à la circulation pour faciliter les secours.

Dans les quartiers voisins de l’usine, aux portes du centre historique, un véhicule de la police circulait dans les rues en avertissant la population par mégaphone: "Risque toxique important. Rentrez chez vous, fermez les fenêtres et confinez-vous".

"C'est un atelier de chimie qui a pris feu, c'est un accident industriel. Les pompiers ont fait passer les gars aux analyses respiratoires, il n'y a pas eu de souci. Apparemment, ils ont maîtrisé le feu", a témoigné un salarié d'Aubert et Duval.

- "Aucun blessé" -

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 06H30, dans un bac d'acide situé dans un bâtiment de 400 m² au sein de cette usine de métallurgie de pointe, sous-traitant d'Airbus. "Le feu s’est propagé rapidement à tout le bâtiment. Le personnel a été immédiatement évacué. Aucun blessé n’est à déplorer", avait précisé la préfecture.

"J'ai vu depuis ma fenêtre que les gamins qui jouaient dans la cour de récréation (d'une école à proximité de l'usine) ont été rapidement ramenés en classe", a témoigné auprès de l'AFP une habitante. Selon elle, une alarme avait retenti dans toute la ville.

Plusieurs riverains ont affirmé avoir entendu "des petites explosions" avant d'apercevoir un nuage grisâtre planer au-dessus de la ville.

Peu avant midi, Isabelle, une habitante de Pamiers de 54 ans, télétravaillant à 200 m de l’usine, a indiqué à l’AFP ne "pas trop s’inquiéter concernant les risques sur la santé des habitants". "Mais je m’inquiète pour les gens qui travaillent dans l’usine. Si cet incendie met en péril leur activité, ça va être catastrophique pour Pamiers", a-t-elle ajouté.

Aubert et Duval, filiale de la branche Alliages d'Eramet, est le plus gros employeur privé d'Ariège. L'entreprise est spécialisée dans la production d'aciers haute performance pour les industries aéronautiques, spatiales ou nucléaires.