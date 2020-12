Inde: une bague sertie de 12.638 diamants au Guinness mondial des records

Une bague en forme de fleur où scintillent plus de 12.000 diamants a fait son entrée dans le Guinness mondial des records mais son créateur, un joaillier indien de 25 ans, en est si fier qu'il n'est pas encore disposé à la mettre en vente.

Baptisée "The Marigold - l'anneau de la prospérité", le bijou compte 12.638 diamants précisément et pèse un peu plus de 165 grammes. "Confortable, elle se porte bien", a déclaré à l'AFP le joailler Harish Bansal, de l'État de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, vendredi.

Ce "projet de rêve" concrétisé par ce jeune créateur, a vu le jour il y a deux ans alors qu'il étudiait la joaillerie à Surat, ville située dans l'ouest du pays et haut-lieu du diamant en Inde.

"J'ai toujours visé les plus de 10.000 diamants" a assuré M. Bansal, "au fil des ans, j'ai détruit de nombreux dessins et concepts afin de me concentrer uniquement sur cet objectif".

Il a battu le précédent record, également homologué par Guinness en Inde, pour une bague sertie de 7.801 diamants.

M. Bansal a déjà reçu nombre de propositions pour l'acquisition de sa création incomparable mais il n'a "pas l'intention de la vendre pour le moment. C'est une question de fierté pour nous. Elle est inestimable."