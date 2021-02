Inondations: lente décrue en sud-Gironde, Castex attendu en Lot-et-Garonne

Des cours d'eau du grand sud-ouest restaient vendredi en vigilance orange après des inondations majeures, jamais vues depuis 40 ans par endroits sur la Garonne, mais la décrue est en cours partout sauf sur la Charente.

Le Premier ministre Jean Castex est attendu à la mi-journée à Marmande, en Lot-et-Garonne, qui a toujours les pieds dans l'eau après une crue qui a culminé à 10,20 m, un niveau d'eau qui n'avait plus été atteint depuis 40 ans dans cette petite ville.

Le chef du gouvernement doit suivre des opérations de secours et échanger avec les élus et acteurs locaux de ce secteur de la Garonne marmandaise où le fleuve a atteint des hauteurs exceptionnelles, justifiant un classement en vigilance rouge pendant 24 heures, mais sans dépasser les niveaux de la grande crue de 1981 (10,56 m). Jeudi matin, la Garonne avait déjà nettement baissé à Marmande (7,60 m à 09H00).

Selon la préfecture, la montée des eaux a entraîné quelque 360 évacuations dans le département, la majorité de façon préventive et gérées par les communes.

Au total, les pompiers de Lot-et-Garonne ont effectué plus de 300 interventions, liées à l’événement météorologique Justine et aux crues qui l'ont suivi, depuis le week-end dernier.

Dans le sud de la Gironde, la décrue a commencé très lentement à La Réole (pic à 9,70 m jeudi) et à Langon (11,69 m jeudi) où la circulation reste compliquée à cause des fermetures d'axes routiers et de ponts.

Entre Bordeaux et La Réole, sur environ 70 km, la Garonne n'est franchissable qu'en un seul point. Au total, une trentaine de routes sont fermées en Gironde, la majorité dans le Libournais.

Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente et Charente-Maritime restent placées en vigilance orange inondations par Météo France.

En revanche, le niveau de la Charente continue de monter sur des tronçons du fleuve, notamment entre Angoulême (Charente) et Saintes (Charente-Maritime) alors que des précipitations sont attendues ce week-end.

"Une perturbation devrait se généraliser samedi avec des cumuls parfois conséquents" et les niveaux d'eau devraient "entamer une remontée dimanche", selon Vigicrues.

D'après la préfecture de la Charente, les inondations ont entraîné des problèmes sur les systèmes de captation d'eau dans plusieurs communes, empêchant la distribution d'eau potable par le réseau à environ 2.200 foyers.

Par ailleurs, côté fourniture en électricité, au plus fort des coupures mercredi matin, jusqu'à 2.000 foyers, pour les trois-quarts en Lot-et-Garonne, ont été privés de courant, selon un responsable de la direction Enedis Aquitaine nord.

La SNCF déplore aussi des dommages sur certains points du réseau ferroviaire. La voie est ainsi partiellement inondée au niveau de Rion-des-Landes, sur les axes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Tarbes, nécessitant la pose de ralentisseurs. La circulation des trains est limitée à 10 km/h dans ce secteur et la SNCF n'est pas encore à même de prévoir un retour à la normale.

En Lot-et-Garonne, un mur de soutènement s'est affaissé lundi sur la voie ferrée près de Penne-d'Agenais, coupant la circulation des trains entre Agen et Monsemprom-Libos (ligne vers Périgueux), avec un délai de réouverture encore inconnu, selon un communiqué.