Israël achève la construction de la barrière le séparant de Gaza

Israël a annoncé mardi avoir achevé la construction de la barrière le séparant de la bande de Gaza, enclave sous blocus gouvernée par le Hamas islamiste, après plus de trois ans de travaux pour mettre au point ce "mur de fer" truffé de technologies.

Longue de 65 km et pourvue de centaines de caméras, de radars et autres capteurs, cette barrière "constitue un 'mur de fer' (...) entre l'organisation terroriste (le Hamas, NDLR) et les résidents du sud d'Israël", s'est félicité le ministre de la Défense Benny Gantz lors d'une cérémonie marquant la fin des travaux.

Cette barrière, "projet technologiquement avancé et innovant", "donnera aux citoyens israéliens un sentiment de sécurité", a assuré M. Gantz cité dans un communiqué de son bureau.

Elle compte une partie souterraine, pour empêcher le creusement de tunnels entre l'enclave et le sol israélien, et une portion en mer "reliée à un système d'armement contrôlé à distance", d'après ce texte. La barrière est composée à certains endroits de pans de béton.

Israël impose un strict blocus à la bande de Gaza depuis la prise du pouvoir du mouvement armé Hamas en 2007.

Les deux ennemis se sont livré quatre guerres depuis 2008, dont la dernière en mai 2021 a fait 260 morts à Gaza dans des frappes israéliennes, parmi lesquels des combattants selon les autorités locales et 13 morts en Israël, dont un soldat, après des tirs de roquettes depuis le territoire palestinien, d'après la police et l'armée.

"Nous restons vigilants pour contrecarrer toute tentative du Hamas de faire du mal aux citoyens israéliens, surtout en ce qui concerne les tirs de roquettes", a affirmé M. Gantz.

Deux millions de Palestiniens vivent à Gaza, territoire miné par la pauvreté et coincé entre Israël, l'Egypte et la mer Méditerranée.

L'Etat hébreu a également construit une barrière composée par endroits de larges sections bétonnées pour séparer son sol de la Cisjordanie, un autre territoire palestinien, occupé depuis 1967 par l'armée israélienne. Israël a aussi érigé un mur d'acier à sa frontière avec l'Egypte.