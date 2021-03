Israël polarisé à la veille de nouvelles élections, en mode "vaccination"

Gouvernement de droite mené par Benjamin Netanyahu ou coalition contre lui? Ou encore une nouvelle impasse? Divisé, Israël votera mardi pour ses quatrièmes élections législatives en moins de deux ans sur fond d'intense campagne de vaccination contre le Covid-19.

Lors du dernier scrutin en mars 2020, la pandémie n'en était qu'à ses balbutiements en Israël qui avait déployé des bureaux de vote spéciaux pour les quelques personnes en quarantaine, de retour de l'étranger.

Un an plus tard, l'Etat hébreu sort la tête de l'eau à la faveur d'une vaste campagne de vaccination ayant permis d'administrer les deux doses de vaccin nécessaires à 49% de la population. Une "victoire", clame haut et fort le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, vacciné lui-même mais toutefois pas immunisé contre une défaite électorale.

L'année écoulée a aussi été marquée par l'ouverture du procès contre le Premier ministre pour "corruption" et "abus de pouvoir", qui a servi de cri de ralliement à un mouvement de contestation sociale à travers le pays, incarné par des manifestations le samedi soir devant sa résidence de Jérusalem.

A moins de 24 heures de ces nouvelles élections, deux grands camps s'affrontent: les pro et les anti-Netanyahu. Mais comme le système électoral à la proportionnelle favorise l'accès au Parlement des petits partis, chaque camp se subdivise.

"Les discussions sur la corruption ont remplacé tous les anciens débats. Mais cela n'a pas semblé nuire à Netanyahu", note lundi le journal le plus vendu de la presse israélienne, le Yediot Aharonot.

Les derniers sondages créditent le Likoud (droite) de M. Netanyahu de la première place avec environ une trentaine de sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement, suivi de la formation Yesh Atid ("Il y a un avenir") du centriste Yaïr Lapid, des partis de droite dirigés par Gideon Saar et Naftali Bennett avec chacun près de dix sièges, et près d'une dizaine d'autres formations...

Dans sa quête du Graal pour obtenir la majorité de 61 députés afin de former un gouvernement et d'éviter la tenue d'un nouveau scrutin, Benjamin Netanyahu compte faire alliance avec la droite religieuse et l'extrême droite, et Yaïr Lapid avec des partis de la gauche, du centre et de la droite déçue par le Premier ministre.

"La question est de savoir s'il y aura un résultat permettant de donner à l'un des deux camps --les partis pro-Netanyahu et ceux tentant de former une coalition sans Netanyahu-- un avantage clair. A l'heure actuelle, il semble qu'aucun des deux camps ne puisse y parvenir", note Dahlia Scheindlin, spécialiste des sondages politiques en Israël.

Malgré tout, estime-t-elle, Benjamin Netanyahu a pour l'heure le "plus de chance" de rester Premier ministre au terme de ces élections.

- La carte Bennett -

Pour former son gouvernement de droite tant souhaité, Benjamin Netanyahu compte sur les appuis de deux partis ultra-orthodoxes et sur la nouvelle formation "Sioniste religieux" menée notamment par Itamar Ben Gvir, une personnalité phare de l'extrême droite israélienne, qui pourrait faire son entrée au Parlement.

Entouré de ses gardes du corps et le visage barré d'un masque sanitaire, le Premier ministre a fait une visite surprise lundi après-midi dans le marché central de Mahané Yehuda à Jérusalem, sous les vivats de ses supporters.

"Il ne nous manque que deux sièges" pour former le gouvernement, a-t-il relevé, lançant à la foule: "Allez voter" pour le Likoud.

Pour un gouvernement, Netanyahu devrait avoir besoin de l'appui de Naftali Bennett, chef de la droite radicale, mais sans que ce dernier n'obtienne un trop bon score électoral, qui risquerait de le placer en position de force pour s'imposer comme possible Premier ministre à la place de M. Netanyahu.

Depuis le début de la campagne, M. Bennett entretient le flou sur ces intentions, se montrant à la fois critique de la gestion de M. Netanyahu mais proche de son idéologie.

Dimanche soir, M. Bennett s'est présenté sur le plateau d'une grande chaîne de télévision pour "signer" un document stipulant qu'il ne rejoindrait pas un gouvernement dirigé par Yaïr Lapid, sans s'engager toutefois concernant M. Netanyahu.

Si les anti-Netanyahu n'arrivent pas, de leur côté, à atteindre le nombre crucial de 61 députés, ils devront voir comment --si possible-- se rapprocher de M. Bennett ou de partis arabes pour déloger "le roi Bibi", surnom que donnent ses partisans au Premier ministre.

Et si aucun camp n'arrive à former un gouvernement, Benjamin Netanyahu reste de facto Premier ministre. Pour Gideon Rahat, professeur de sciences politiques à l'université hébraïque de Jérusalem, point de doute: "Netanyahu est prêt à une cinquième, sixième ou septième élection".