Italie: l'Inter redevient dauphin de la Juventus, qui peut conclure dimanche

La Juve, qui pourrait être titrée dimanche, a un nouveau dauphin: l'Inter, qui s'est imposé 3-0 samedi à Gênes lors de la 36e journée du championnat d'Italie, dépossédant l'Atalanta Bergame de la deuxième place.

Tous les regards seront rivés dimanche (21h45) sur les Turinois, qui recevront la Sampdoria Gênes et ont besoin d'une victoire pour s'assurer un neuvième titre consécutif.

Il s'agira de la deuxième occasion de la Juve de clôre les débats, les Turinois ayant perdu jeudi 2-1 sur le terrain de l'Udinese alors que, déjà, une victoire leur aurait offert le Scudetto.

Les Turinois ont encore, en comptant la Sampdoria, trois matches à disputer. Le titre leur est quasiment acquis...s'ils ne se laissent pas perturber par la Ligue des champions qui approche.

"Nous devons être combatifs et ne pas perdre nos esprits", a prévenu samedi Maurizio Sarri, l'entraîneur turinois. La Juve doit recevoir le 7 août Lyon en huitième de finale retour de la C1, après la déconvenue subie à l'aller en février (défaite 1-0).

En attendant, l'Inter Milan (2e, 76 pts) a fait le nécessaire samedi pour conserver intactes ses - minces - chances de titre. La victoire 3-0 des Intéristes sur le terrain du Genoa les rapproche à quatre points du leader turinois.

- 4 buts refusés à Sassuolo -

Longtemps dominateur, le club lombard a ouvert le score à la 34e minute d'une tête de Romelu Lukaku. Gênes a ensuite haussé le ton pour revenir au score, sans succès, et a été puni en fin de match par un but d'Alexis Sanchez, à la réception d'un centre de Victor Moses (83e) et le doublé de Lukaku (90e+3), pour son 23e but de la saison en championnat.

L'Inter profite de cette victoire pour reprendre la deuxième place du championnat, un point devant l'Atalanta Bergame, accrochée vendredi par l'AC Milan à San Siro (1-1). Les Intéristes s'assurent en outre de rester à l'issue de cette journée devant la Lazio (4e, 72 pts), qui se déplacera dimanche sur le terrain de l'Hellas Vérone.

Derrière le groupe de tête, la lutte est encore ouverte pour la 5e place, propriété de l'AS Rome, qui recevra dimanche la Fiorentina. L'AC Milan est à un point des Romains, et Naples, déjà qualifié pour la Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe, est revenu samedi à deux unités en dominant Sassuolo 2-0, profitant de quatre buts refusés aux visiteurs pour hors-jeu.

Dans l'autre match de la journée, Parme est allé s'imposer 2-1 chez le promu Brescia, déjà promis à un retour en Serie B.