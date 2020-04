Italie/virus : Conte promet la réouverture des écoles en septembre

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a promis dimanche la réouverture des écoles en septembre et annoncé une série de mesures pour alléger le confinement auquel sont soumis les Italiens depuis le 9 mars.

"L'école est au centre de nos pensées et rouvrira en septembre", a-t-il dit dans un entretien avec le quotidien de gauche La Repubblica, soulignant que "tous les scénarios préparés par un comité d'experts prévoyaient des risques élevés de contagion en cas de réouverture (avant septembre, ndlr) des écoles".

"C'est la santé de nos enfants qui est en jeu", a poursuivi M. Conte, tandis que les établissements scolaires sont fermés depuis début mars en raison du Covid-19 qui a fait déjà près de 27.000 morts en Italie, le pays le plus durement touché en Europe.

Au cours d'une conférence de presse dans la soirée, il a confirmé que "les écoles resteraient fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire", tout en annonçant une série de mesures permettant d'alléger la situation dans son pays et de faire redémarrer les activités industrielles.

Les parcs rouvriront ainsi le 4 mai, mais il faudra y maintenir la distanciation sociale et éviter les rassemblements. "Si tu aimes l'Italie, garde tes distances", a-t-il dit, prévenant que toutes ces ouvertures seraient remises en cause en cas de rebond de la contagion.

Il sera également désormais possible de rendre visite à sa famille et de se réunir mais en nombre limité et en respectant toujours les mesures de sécurité.

"Les fêtes privées restent interdites", a-t-il insisté.

En ce qui concerne les funérailles, un maximum de 15 personnes sera désormais admis "tout en respectant la distanciation sociale et de préférence à l'air libre", a souligné M. Conte. Les Italiens demeureront en revanche privés de messes jusqu'à nouvel ordre.

Les bars et restaurants, fermés jusqu'à présent à part ceux qui faisaient les livraisons à domicile, rouvriront à la même date, le 4 mai, mais seulement pour vendre de la nourriture à emporter. Les rassemblements devant ce genre d'endroits resteront interdits.

La réouverture complète des bars et des entreprises de restauration n'aura lieu que le 1er juin, tout comme celle des salons de beauté ou de coiffure, toujours dans le respect des mesures de sécurité.

M. Conte a aussi fourni un calendrier plus précis de la remise en marche de l'économie sans lequel les dégâts seraient "irréversibles".

"A partir du 4 mai, nous rouvrirons tout le secteur manufacturier et de la construction ainsi que le commerce de gros pour ces filières", a-t-il dit. Lundi, seules les entreprises jugées stratégiques pourront reprendre leurs activités.

Le 18 mai, tous les commerces de détail pourront rouvrir, ainsi que les musées, autres lieux culturels et bibliothèques.

M. Conte a en outre annoncé que le gouvernement fixerait à court terme, un prix maximum -0,50 euro- pour les masques chirurgicaux.

Aucun changement majeur en revanche en ce qui concerne la liberté de déplacement, aujourd'hui exclusivement limitée à l'intérieur de la commune d'appartenance et liée aux seules exigences de travail et de santé qu'un citoyen doit confirmer par une déclaration sur l'honneur.