JO-2020: l'athlète bélarusse est arrivée en Pologne

La sprinteuse olympique bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, qui a refusé de rentrer dans son pays par crainte pour sa sécurité, est arrivée mercredi soir à l'aéroport de Varsovie après avoir transité par Vienne, la Pologne lui ayant accordé un visa humanitaire.

L'avion de la compagnie polonaise LOT en provenance de la capitale autrichienne a atterri à Varsovie à 18h11 GMT.

Menacée d'être rapatriée de force au Bélarus après en avoir critiqué les instances sportives à la suite d'un différend aux Jeux olympiques de Tokyo, la jeune femme de 24 ans devait initialement prendre un vol direct Tokyo-Varsovie. Mais elle avait changé d'itinéraire à la dernière minute.

Tsimanouskaya "a atterri sans encombre à Varsovie", a tweeté le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Marcin Przydacz.

A l'aéroport, elle n'a pas emprunté le terminal d'arrivée des passagers, mais elle a rencontré une figure de l'opposition bélarusse, Pavel Latushka.

"Nous espérons que l'agonie de ce régime prendra bientôt fin et que Kristina pourra revenir, pour conquérir de nouveaux sommets sportifs dans le nouveau Belarus", a tweeté ce dernier, avec une photo de la rencontre à l'aéroport.

L'affaire Krystsina Tsimanouskaya a dominé ces derniers jours l'actualité extra-sportive des Jeux de Tokyo.

A Vienne, où elle avait atterri peu après 13H00 GMT, l'attendaient la police et le secrétaire d'Etat autrichien Magnus Brunner, qui s'est rendu à sa rencontre, selon des photos officielles où on voit l'athlète apparaître en jeans et masque coloré.

Krystsina Tsimanouskaya est apparue "en bonne forme, au vu des circonstances", a-t-il dit à la presse, après s'être brièvement entretenu avec elle.

"Elle se fait naturellement du souci pour sa famille. Elle est fatiguée et tendue après les événements de ces derniers jours", "nerveuse sur ce qui l'attend", a détaillé M. Brunner.

L'athlète ne s'est exprimée ni à son départ de Tokyo, ni lors de son transit à Vienne, ni lors de son arrivée à Varsovie, mais elle devrait prendre la parole jeudi, selon l'opposition bélarusse pro-démocratie.

- Double visa humanitaire -

Inconnue jusqu'ici du grand public et discrète sur la politique, Krystsina Tsimanouskaya s'est soudainement retrouvée sous les projecteurs.

Elle avait affirmé dimanche avoir échappé à un rapatriement forcé au Bélarus, quelques jours après avoir ouvertement critiqué la Fédération d'athlétisme de son pays en plein Jeux olympiques de Tokyo.

Elle lui reproche d'avoir voulu l'obliger au dernier moment à participer au relais 4x400 mètres, alors qu'elle était censée initialement courir le 100 mètres et le 200 mètres, une décision qui l'avait indignée.

Craignant de se retrouver en prison si elle rentrait au Bélarus, Krystsina Tsimanouskaya avait obtenu l'aide du Comité international olympique (CIO) et une protection policière alors qu'elle se trouvait à l'aéroport de Tokyo-Haneda.

Elle s'est ensuite réfugiée à l'ambassade de Pologne dans la capitale japonaise, tandis que le CIO a initié une enquête officielle.

Le gouvernement polonais, qui a promis de "continuer à soutenir activement la nation bélarusse toute entière et les militants d'opposition persécutés", a également accordé mercredi un visa humanitaire à l'époux de la sportive, Arseni Zdanevitch, qui avait fui en Ukraine.

Contacté par l'AFP, ce dernier a fait part de sa "gratitude", tout en refusant de dire quand il rejoindrait Varsovie.

- Mort suspecte en Ukraine -

Cet incident a suscité de nouvelles condamnations internationales du Bélarus, ancienne république soviétique dirigée d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko depuis 1994 et dont le fils est à la tête du comité national olympique.

Le mouvement prodémocratie au Belarus, qui était devenu massif il y a un an, est durement réprimé par le pouvoir. Des milliers d'opposants ont été arrêtés ou ont dû s'exiler.

Vitali Chychov, un militant bélarusse exilé en Ukraine, a été retrouvé pendu dans un parc, près de son domicile à Kiev, a annoncé mardi la police locale, selon laquelle il pourrait s'agir d'un "meurtre camouflé en suicide".

En mai, les autorités bélarusses avaient arrêté un journaliste d'opposition en exil, Roman Protassevitch, en détournant l'avion de ligne à bord duquel il se trouvait, suscitant un tollé mondial.

"Le régime de Loukachenko a tenté de commettre un nouvel acte de répression transnationale (...). De telles actions violent l'esprit olympique, sont un affront aux droits fondamentaux et ne peuvent être tolérées", avait réagi en début de semaine le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

L'homme fort du Bélarus a aussi été accusé par le passé d'avoir formé des "escadrons de la mort" pour éliminer des adversaires.

burs-bg-anb-bpa/dlo