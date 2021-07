JO-2020: Luis passe à côté de son triathlon, Wattel continue son apprentissage

Au lendemain du premier titre olympique français à Tokyo, les Bleus restent bloqués à trois médailles après les premières épreuves au programme lundi: favori du triathlon, Vincent Luis a raté sa course, tandis que Marie Wattel a terminé à une prometteuse 6e place pour sa première finale olympique sur 100 m papillon.

Quelques heures seulement après le sacre de l'inattendu Romain Cannone à l'épée, Vincent Luis était, lui, très attendu en triathlon.

Le N.1 français, qui fait partie des cadors du circuit mondial et collectionne les titres, abordait le rendez-vous de Tokyo parmi les favoris, mais il a vite perdu ses illusions.

Sorti en tête après la natation, le double champion du monde était encore dans le groupe des favoris à l'issue des 40 km de vélo, mais sous une chaleur accablante, il a laissé partir les meilleurs après le premier des quatre tours de 2,5 km de course à pied.

Au tour suivant, c'est Dorian Coninx qui a lâché prise dans cette course d'usure et qui a laissé le Britannique Alex Yee, le Néo-Zélandais Hayden Wilde et le Norvégien Kristen Blummenfelt s'expliquer pour le podium.

Luis a fini meilleur Français, mais à la 13e place, 1 min 20 sec après le nouveau champion olympique, Kristian Blummenfelt. Coninx s'est classé 17e et Léo Bergère 21e.

- "Pas au niveau" -

"Ce n'est pas la journée que j'espérais. Je suis forcément déçu. Je suis arrivé ambitieux et j'ai joué ma carte mais ça a été compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à me retrouver à l'avant de la course sur la natation et je pensais faire la différence plus tôt", a-t-il expliqué.

"Les dernières semaines, j'avais bien senti que je n'étais pas au niveau pour gagner une médaille olympique, même si j'ai fait une bonne préparation. Je n'avais pas le niveau suffisant et ça s'est vu", a regretté Luis.

L'équipe de France de triathlon attend toujours sa première médaille olympique depuis l'apparition de la discipline aux JO en 2000 à Sydney, mais elle pourrait prendre sa revanche dans le relais mixte, programmé samedi.

Pour sa première finale olympique, Wattel qui avait pulvérisé son record personnel et le record de France dimanche, n'a pas fait illusion sur 100 m papillon.

"Sixième, pour moi, c'est anecdotique, c'est podium ou rien. C'est sûr que j'aurais bien aimé en faire un mais il y a eu plein d'apprentissage", a assuré la nageuse de 24 ans qui se projette déjà vers les JO-2024 de Paris.

- Ledecky battue -

Dans ce même bassin de natation, l'Australienne Ariarne Titmus a créé la sensation en devançant l'Américaine Katie Ledecky en finale du 400 m nage libre, privant cette dernière d'un sixième titre olympique. Titmus et Ledecky, favorite des 800 et 1500 m, se retrouveront sur un 200 m qui s'annonce explosif.

Pas de surprise en revanche sur le 100 m brasse: déjà sacré en 2016 à Rio, le Britannique Adam Peaty, maître incontesté de la discipline, a dominé sa finale de bout en bout.

Il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France de tir à l'arc, dominée en 8e de finale de l'épreuve par équipes messieurs par les Etats-Unis du N.1 mondial Brady Ellison.

Jordan Sarrou, champion du monde de VTT, peut redonner des couleurs aux Bleus, tout comme le judo, qui a déjà obtenu deux médailles en deux jours (Mkheize et Buchard) et l'escrime.

Pendant ce temps, les handballeurs ont poursuivi leur route sans encombre en battant le Brésil (34-29) au lendemain de leur succès face à l'Argentine. Les choses sérieuses débuteront mercredi face à l'Allemagne.

A suivre aussi le tournoi de double mixte de tennis de table où Emmanuel Lebesson et Jian Nan Yuan tenteront de décrocher le bronze à 20h00 locales (13h00 françaises) face aux Taïwanais Lin Yun Ju et Cheng I Ching. Une médaille serait un événement pour le "ping" français qui n'en a remporté en tout et pour tout que deux aux JO.