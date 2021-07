JO-2020: Mkheidze délivre la France, Carapaz et Szilagyi au sommet

C'est fait ! Grâce au judoka Luka Mkheidze, en bronze chez les -60 kg, la France a décroché sa première médaille dès la première journée de compétition des Jeux de Tokyo, samedi, durant laquelle l'Equatorien Richard Carapaz et le Hongrois Aron Szilagyi se montrés impériaux en cyclisme et escrime.

Ce n'était pas passé loin jusque-là, notamment grâce à Océanne Muller au tir carabine 10 m (5e) et David Gaudu en cyclisme (7e), mais Mkheidze est venu tout balayer dans la joie: le judoka, né à Tbilissi en Géorgie, celui-là même qui a fui en 2009 son pays en compagnie de sa mère pour rejoindre la France en 2010 avant d'être naturalisé en 2015, a donc mis fin à une mauvaise tradition: depuis Pékin-2008, la France avait toujours décroché sa première médaille au deuxième jour de compétition.

"J'ai traversé beaucoup de choses, j'ai quitté mon pays d'origine. On a payé quelqu'un pour nous amener en France quand notre demande a été refusée en Pologne, un passeur", détaille-t-il. "On est arrivés à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne, ndlr), où il y a une église orthodoxe. On y est allés, le prêtre nous a aidés", a raconté à sa sortie de tatami le nouveau héros français.

Au bout du tortueux parcours, il y a donc eu la médaille, la première de l'équipe de France au Japon. "J'ai appris ça. C'est encore plus de fierté pour moi. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vais rester pour encourager les autres et j'espère qu'ils vont faire encore mieux que moi !", a-t-il dit.

- Carapaz devance Pogacar -

Samedi matin, la Chinoise Qian Yang est devenue la première championne olympique des Jeux de Tokyo, sacrée en matinée au tir carabine 10 m.

L'Equatorien Richard Carapaz, a ensuite été brillant non loin du Mont Fuji dans la course cycliste en ligne, lors d'une après-midi royale.

Le récent troisième du Tour de France a pris ses responsabilités pour s'extraire du groupe des hommes forts, à 12 km de l'arrivée, avant de triompher en solitaire au terme d'une étape digne de la haute montagne sur le Tour.

Le podium de l'épreuve, d'ailleurs, dessine à peu près la hiérarchie du cyclisme mondial à l'heure actuelle avec le Belge Wout van Aert 2e, et le Slovène Tadej Pogacar, récent double vainqueur du Tour, 3e.

Dans ces conditions, David Gaudu, dans le bon groupe mais finalement 7e, a fait excellente figure.

En soirée, c'est le Hongrois Aron Szilagyi qui a crevé l'écran, en devenant le premier escrimeur à gagner trois titres olympiques d'affilée, un exploit qui avait jusqu'à présent été seulement accompli par une femme, la fleurettiste italienne Valentina Vezzali.

"Je dédie cette victoire à deux personnes. Mon premier entraîneur, qui m'a tout appris, et ma femme, qui se trouve la maison en ce moment", a réagi Szilagyi.

L'escrime française, habituelle pourvoyeuse de médailles pour la délégation tricolore, est elle restée muette samedi, avec les éliminations précoces de Coraline Vitalis dans le tournoi épée, puis celle de Boladé Apithy au sabre.

Le judo, autre pourvoyeur d'or pour la France, avait lui aussi très mal commencé, avec la défaite d'entrée de Shirine Boukli en - 48kg. A 22 ans, comme Muller au tir, elle fait toutefois partie des grands espoirs pour Paris-2024.

Le Nippon Budokan, où avaient déjà eu lieu les épreuves de judo lors des JO-1964, a par ailleurs consacré la Kosovare Distria Krasniqi, N.1 mondiale en -48kg, et le Japonais Naohisa Takato.

Un moment de joie pour le Japon, qui a revanche assisté à la chute de la superstar de la gymnastique Kohei Uchimura, dans son pays, à la barre fixe.

C'est donc dans une salle vide qu'Uchimura, l'un des plus grands gymnastes de l'histoire avec ses trois titres olympiques et ses dix sacres mondiaux, a sans doute fait ses adieux aux JO, voire à la compétition.

La natation, sport phare de la première semaine olympique, a débuté samedi avec des qualifications, en particulier celle de Léon Marchand, 19 ans, qualifié pour la finale du 400 m 4 nages programmée dimanche.

Les stars étrangères ont de leurs côtés répondu aux attentes avec les qualifications respectives de la triple championne olympique hongroise Katinka Hosszu (400 m 4 nages) et le Britannique Adam Peaty (100 m brasse).

Les handballeurs français ont eux bien entamé leur campagne, avec un succès aisé contre l'Argentine (33-27), ce que n'ont pas connu les basketteuses tricolores du 3x3, sous les yeux du président français Emmanuel Macron, dominées par les Etats-Unis (17-10).