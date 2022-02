JO-2022: des bourrasques et toujours la tempête Valieva

Pékin, c'est bientôt fini mais l'affaire Valieva hante jusqu'au bout les JO-2022, le Tribunal arbitral du sport (TAS) ayant rejeté samedi la demande des neuf patineurs de l'équipe américaine de recevoir leurs médailles avant la cérémonie de clôture.

C'est d'abord la météo qui a fait des siennes, chamboulant le programme de cette avant-dernière journée de compétition.

Le 50 km, l'épreuve reine du ski de fond et équivalent du marathon en athlétisme pour son prestige, a dû être raccourci de 20 km pour préserver la santé des participants, soumis à un froid extrême sur une piste balayée par des rafales de vent.

L'explication attendue entre les deux stars de la discipline, le Russe Alexander Bolshunov et le Norvégien Johannes Klaebo, a vite tourné court.

Klaebo, lâché, a abandonné peu après la mi-course et Bolshunov s'est offert sa troisième médaille d'or, après le skiathlon et le relais, sa cinquième médaille au total et le titre officieux de meilleur fondeur du monde.

Il a devancé son compatriote Ivan Yakimushkin et le Norvégien Simen Krüger, arrivé en Chine seulement il y a quelques jours car positif au Covid-19.

"Plus les conditions sont difficiles, mieux c'est pour moi, cela me facilite grandement les choses", a balayé le triple champion olympique qui, en incluant les JO-2018, en est à neuf médailles en autant de courses.

Le meilleur Français, Clément Parisse, s'est classé septième et Maurice Manificat, membre comme lui du relais 4x10 km médaillé de bronze à Zhangjiakou, dixième.

- Le ski par équipes reporté -

Pour égaler le record français de médailles lors d'une édition des JO d'hiver (15), il faudra attendre dimanche et l'épreuve par équipes de ski alpin, où Tessa Worley et Alexis Pinturault, restés sans médaille jusque-là, espèrent sauver leurs Jeux.

A condition qu'elle ait lieu: elle était programmée samedi et a été reportée à dimanche matin (09h00 locales, 02h00 françaises) à cause des fortes rafales de vent sur Yanqing. Mais les prévisions météo sont à peine meilleures. Pourrait-elle être purement et simplement annulée, ce qui est rarissime dans l'histoire olympique ?

Kevin Rolland, lui, a terminé à la sixième place en ski half-pipe, loin du Néo-Zélandais Nico Porteous, champion du monde en titre et désormais champion olympique devant les Américains David Wise et Alex Ferreira.

Mais, pour le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture, le pari était déjà gagné depuis qu'il s'était qualifié pour la finale, trois ans après une chute qui a failli lui coûter la vie.

"On m'aurait dit ça il y a trois ans sur mon lit d'hôpital, j'aurais plus que signé. Le bilan est très positif", a-t-il assuré.

Les patineurs chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d'argent il y a quatre ans, ont décroché l'or, cette fois, devant leurs rivaux russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov.

Ils offrent au pays-hôte sa quinzième et dernière médaille de la quinzaine, la neuvième en or, nouveau record pour la Chine lors d'une édition des JO d'hiver.

Sur la piste de Yanqing, l'Allemagne a confirmé son incroyable supériorité en plaçant deux équipages aux deux premières places de l'épreuve de bobsleigh à deux féminin, pour porter son total de titres en luge, skeleton et bob à huit sur neuf possibles !

Enfin, la pépite de 17 ans Juraj Slafkovsky a offert à la Slovaquie la première médaille de son histoire olympique en hockey sur glace avec le bronze après avoir étrillé la Suède 4-0 (dont deux buts de Slafkovsky).

- Accueil triomphal -

Kamila Valieva, 15 ans, n'a pas remporté le titre individuel qui lui semblait promis, après avoir craqué dans le programme libre, mais la patineuse russe continue de dominer l'actualité, deux mois après un contrôle antidopage positif révélé en pleins Jeux.

Conséquence directe de cette affaire, neuf patineurs américains ont saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour recevoir avant la fin des JO dimanche leur médaille d'argent de l'épreuve par équipes, remportée par la Russie avec Valieva.

Mais un jury a "décidé de rejeter leur demande" après avoir délibéré par visioconférence, a-t-on appris quelques heures plus tard.

Le CIO avait choisi lundi de repousser le podium par équipes au-delà de la cérémonie de clôture, une situation sans précédent, après la décision du TAS de laisser Valieva poursuivre ses Jeux en confirmant la levée de sa suspension provisoire.

Cette décision avait suscité de nombreuses critiques, notamment d'organisations d'athlètes, qui estiment qu'elle lèse les Américains et les Japonais, respectivement deuxièmes et troisièmes de l'épreuve, autant que les Russes.

A 6.000 km de là, la prodige russe, au coeur d'une retentissante affaire de dopage, a été accueillie à Moscou par des centaines de supporters survoltés. En entendant leurs chants, elle a esquissé un sourire derrière son masque.

"On ne pouvait pas ne pas être là pour l'accueillir, elle a fait preuve de tellement de dignité face à tout ce qu'elle a vécu, il fallait qu'elle sente que tout le pays était derrière elle", a expliqué à l'AFP Ksenia, l'une de ses fans.