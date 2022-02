JO-2022: le rêve cabossé de Perrine Laffont

Perrine Laffont rêvait de devenir à 23 ans la première double championne olympique de l'histoire du ski de bosses: elle est passée à côté de sa finale des JO-2022 dimanche et repartira de la Chine avec une très décevante quatrième place.

Difficile pour Perrine Laffont et la délégation française, présente à Zhangjiakou, de cacher leur désarroi. L’Ariégeoise semblait assurée d'obtenir une médaille, tant elle domine le ski de bosses depuis son titre olympique 2018. Mieux, elle devait lancer les Bleus sur les meilleures bases pour le reste de la quinzaine, en leur offrant le premier or.

Mais de son propre aveu, la championne du monde 2021 a "mal géré" sa finale, en terminant troisième de la première manche, 5e de la deuxième et enfin 4e de l'ultime passage et décisif passage, comme Benjamin Cavet la veille dans la finale masculine.

"Il en faut des quatrièmes !", a-t-elle constaté.

Si la nouvelle championne olympique, l'Australienne Jakara Anthony, faisait partie des rivales les plus sérieuses de Laffont, l'Américaine Jaelin Kauf et la Russe Anastasiia Smirnova n'étaient pas attendues sur le podium.

Mais si elle a dominait son sujet les trois saisons précédentes, l'hiver 2021-22 a été plus délicat pour Laffont: la championne du monde 2021 a été brinquebalée entre podiums (six en Coupe du monde, dont trois victoires), commotion cérébrale et doutes.

Le compteur de l'équipe de France reste donc bloqué à une médaille, d'argent, depuis le relais mixte de biathlon samedi.

- La descente reprogrammée lundi -

On attendait aussi les descendeurs, leur leader et vétéran Johan Clarey (41 ans) en tête, mais ils n'ont pas pu s'élancer.

Prévue initialement à 11h00, l'épreuve-reine du ski alpin a été repoussée à plusieurs reprises en raison de fortes rafales de vent balayant la piste de Yanqing, avant que les organisateurs ne décident de la reporter à lundi 12h00 locales (05h00 françaises), entre les deux manches du géant femmes.

Il n'y a pas eu de miracle pour Maurice Manificat dans le skiathlon: à l'image de son hiver compliqué avec des blessures (pubalgie, côtes), le leader de l'équipe de France de ski de fond n'a jamais été dans le coup.

Il a terminé 23e, très loin du Russe Alexander Bolshunov qui a survolé l'épreuve et écœuré son grand rival Johannes Hoesflot Klaebo qui a fini à une inhabituelle 40e place, à plus de neuf minutes du vainqueur du jour. Le meilleur Français, Clément Parisse, s'est classé dixième.

En snowboard slopestyle, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott est rentré dans l'histoire sportive de son pays en lui offrant sa première médaille d'or dans des JO d'hiver pour l'archipel océanien plus connu pour ses joueurs de rugby et skippers de voile.

"Je suis très fière d'avoir montré de quoi les +Kiwis+ sont capables", a-t-elle réagi alors que son pays célèbre sa fête nationale en ce 6 février.