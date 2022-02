JO-2022: les Français Papadakis et Cizeron en or en danse sur glace

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, médaillés d'argent aux JO-2018, ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace lundi aux Jeux de Pékin.

Sur la glace chinoise, ils se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).