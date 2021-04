L'Europe entame un week-end pascal sous la pression d'un regain du virus

L'Europe, confrontée à un regain de la pandémie de coronavirus, entame un week-end pascal sous pression, avec une vaccination toujours à la traîne par rapport aux Etats-Unis, qui approcheront bientôt la barre des 100 millions d'Américains ayant reçu une dose.

En France, on craint une grande pagaille dans les gares, à l'heure des grands départs pour le week-end de Pâques, avant leur interdiction pendant un mois, l'objectif d'une réouverture progressive de certains lieux dès la mi-mai restant incertain.

Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait pourfendu la lenteur de la vaccination en Europe, un retard qu'elle a qualifié d'"inacceptable".

"La situation régionale est la plus inquiétante que nous ayons observée depuis plusieurs mois", avait déploré dans un communiqué Hans Kluge, le directeur pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé.

Dans cette zone, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et des Etats d'Asie centrale, le nombre des nouveaux décès causés par le Covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche "rapidement" du million, selon l'OMS.

- En Asie centrale aussi -

Vendredi, le Kazakhstan a ainsi enregistré son plus grand nombre de contaminations quotidiennes au covid depuis le début de la pandémie, le lent démarrage des campagnes de vaccination laissant craindre un été difficile pour ce pays d'Asie centrale.

En moyenne, d'après la base de données de l'AFP, 0,31% de la population de la zone Europe/Russie et pays d'Asie centrale reçoit une dose chaque jour. Si ce rythme est près de deux fois plus élevé que celui du reste du monde (0,18%), il est nettement moins élevé que celui de la zone Etats-Unis/Canada (0,82%), championne dans ce domaine.

Confirmant la spectaculaire montée en puissance de la campagne de vaccination américaine, le président Joe Biden a en effet promis que 90% des adultes seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril, et a annoncé l'objectif de 200 millions d'injections au centième jour de son entrée en fonction.

L'objectif du président démocrate est que les Américains puissent se rassembler "en petits groupes" pour célébrer la fête nationale du 4 juillet.

Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie les mesures pour tenter de limiter la propagation du virus, en particulier concernant les voyages.

L'Allemagne, où le président Frank-Walter Steinmeier vient de recevoir sa première dose du vaccin d'AstraZeneca, va renforcer pour les "huit à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres.

La Finlande, qui comptait confiner une partie de sa population a dû toutefois revoir sa copie après des réserves sur la légalité du projet.

A contre-courant, la Bulgarie a décidé d'assouplir les restrictions à trois jours des législatives, malgré une mortalité au plus haut.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi débloquer une enveloppe d'environ 400 millions de livres (470 millions d'euros) pour accompagner la réouverture, après le confinement, de 2.700 organisations culturelles mises à mal par le coronavirus, dont le festival de Glastonbury.

- Covid long -

Au Canada, l'Ontario va activer un "frein d'urgence" à compter de samedi pendant au moins quatre semaines, a annoncé jeudi son Premier ministre Doug Ford, lors d'un point presse.

Le Québec, deuxième province la plus touchée, a également instauré un confinement dans plusieurs régions en plus de maintenir un couvre-feu depuis début janvier.

En Asie, la situation se complique au Japon où le gouvernement devrait annoncer jeudi de nouvelles restrictions régionales, notamment à Osaka où les autoritéS régionales ont demandé à ce que la flamme olympique évite cette métropole pour limiter les contaminations.

Les jeux Olympiques de Tokyo, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochains.

En France, la course cycliste Paris-Roubaix a été reportée du 11 avril au 3 octobre. La "reine des classiques" avait déjà été reportée puis annulée en 2020.

L'ATP 500 de Rio, principal tournoi de tennis d'Amérique du Sud, a lui été annulé en raison de l'aggravation de la pandémie au Brésil.

Le concours Eurovision de la chanson, qui a lieu en mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, devrait en revanche pouvoir accueillir un public limité, dans le cadre d'un test.

Le Covid a fait plus de 2,8 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, qui vient de connaître son mois le plus meurtrier.

Si plus de 580 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP mercredi à 13H00 GMT, leur répartition reste très inégale sur la planète.

Selon une étude en Grande-Bretagne, près d'une personne sur sept testée positive au coronavirus souffre encore de symptômes de la maladie trois mois plus tard.

D'après cette étude sur le "Covid long" du Bureau national des statistiques (ONS), 13,7% d'un échantillon de plus de 20.000 personnes contaminées par le virus entre le 26 avril 2020 et le 6 mars 2021 présentaient des symptômes, comme de la fatigue et des douleurs musculaires, durant au moins douze semaines.

