L'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes s'accuse du meurtre d'un prêtre

Le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020 est en garde à vue après s'être accusé de la mort d'un prêtre, lundi en Vendée, au sein de la communauté religieuse qui l'hébergeait dans le cadre de son contrôle judiciaire.

L'homme, de nationalité rwandaise, était sorti le 29 juillet d'une hospitalisation en psychiatrie où il avait été soigné pendant plus d'un mois, a indiqué lors d'un point presse à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre le vice procureur de La-Roche-Sur-Yon, Yannick Le Goater.

Une enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et en l'état, "aucun mobile lié à un motif terroriste" n'apparait dans cette affaire, a-t-il précisé.

De source proche du dossier, on souligne que "le criminel était catholique. Loin du terroriste islamiste…"

Le drame a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, confirmant une information de Valeurs Actuelles. M. Darmanin s'est rendu sur place en fin de journée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cholet.

Le ministre y a rencontré la communauté religieuse et lui a apporté "un message de soutien et de fraternité" de la part du président de la République.

Selon M. Le Goater, le suspect s'est rendu en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. Il a remis aux gendarmes une clé avec laquelle ils ont ouvert une porte de la communauté religieuse et découvert le corps sans vie d'Olivier Maire, né en 1960.

M. Le Goater a précisé que le suspect, Emmanuel Abayisenga, a été incarcéré du 20 juillet 2020 au 31 mai 2021, dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes, le 18 juillet 2020. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire, avec une obligation de résidence au sein de la communauté religieuse. Le 20 juin, la gendarmerie avait été sollicitée par la victime, le père supérieur de la communauté, car le suspect "voulait quitter son hébergement" contraint, a précisé M. Le Goater.

Le suspect avait été hospitalisé en soins psychiatriques avant de revenir dans la communauté il y a une dizaine de jours.

La victime, supérieur provincial des missionnaires montfortains, était "quelqu’un de très réservé sur ce qu’il faisait", a expliqué à une journaliste de l'AFP le frère du prêtre décédé.

Né à Besançon où il avait effectué l'essentiel de sa scolarité, il avait ensuite vécu plusieurs années en Haïti avant d’être ordonné prêtre, a raconté son frère. Il partait souvent à l’étranger et a aussi vécu "plusieurs années" en Ouganda, ainsi qu'en Italie, a-t-il précisé.

- "Tristesse et effroi" -

Le président Macron a "exprimé toute sa sympathie" à la communauté religieuse des Montfortains, tandis que Jean Castex a fait part de son "profond effroi" et sa "vive compassion", ont indiqué l'Elysée et Matignon à l'AFP.

La Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France ont aussi exprimé "leur immense tristesse et leur effroi" après "l'assassinat du Père Olivier Maire".

Sur Twitter, le sénateur LR de la Vendée Bruno Retailleau a rendu hommage au religieux tué, évoquant "la bonté de ce prêtre" et "la profondeur de la foi".

- Polémiques immédiates -

Le drame a aussitôt fait l'objet de polémiques politiques, à huit mois de l'élection présidentielle.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, a réagi immédiatement sur Twitter, voyant dans cet assassinat la "faillite complète de l'Etat et de Gérald Darmanin" et dénonçant le fait que son auteur n'ait pas été expulsé après l'incendie de Nantes.

Le ministre de l'Intérieur a répliqué sur Twitter: "Cet étranger n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé". Il a accusé Marine Le Pen de "polémiquer sans connaître les faits". "Je regrette ces polémiques", a à nouveau déclaré M. Darmanin à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

La dernière attaque mortelle visant un membre de l’Église catholique en France remonte au 29 octobre dernier, lorsqu'un Tunisien avait tué au couteau deux fidèles et le sacristain de la basilique de Nice.

