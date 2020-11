L'ouragan Eta dévaste la côte du Nicaragua et du Honduras

L'ouragan Eta dévaste depuis mardi matin la côte caraïbe du nord de l'Amérique centrale, au Nicaragua et au Honduras tout proche, avec des vents de 230 km/h et des pluies torrentielles, faisant au moins un mort et provoquant des inondations.

Les pluies du cyclone ont fait une première victime au Honduras, une adolescente âgée de 13 ans, morte dans l'effondrement de sa maison.

Les autorités nicaraguayennes n'ont fait état mardi d'aucune victime mortelle.

L'ouragan, qui se déplaçait lentement sur la mer des Caraïbes, a eu le temps dimanche et lundi de se renforcer dans ses eaux chaudes. Désormais de catégorie 4, il a touché terre vers 06H00 locales (12H00 GMT) au sud de Bilwi, la ville principale de la côte nord du Nicaragua, également connue sous le nom de Puerto Cabezas.

Des toits de tôle de maisons de cette région pauvre, où vivent quelque 100.000 personnes, majoritairement des indigènes, ont été facilement emportés par l'ouragan, a raconté à l'AFP le chef miskito Kevin Lackwood de la communauté de Prinzapolka, sur la côte, où les hommes sont restés pour garder les maisons évacuées par les femmes et les enfants.

"Beaucoup d'arbres sont tombés et le réseau routier est très affecté", a indiqué le ministre nicaraguayen des Infrastructures Oscar Mojica. La rivière Wawa, entre Bilwi et le reste du pays est en crue.

"Bilwi a été durement frappée. Des quartiers de la périphérie sont inondés et des ponts sous l'eau. Beaucoup de toits de maisons ont été emportés, et cela continue car l'ouragan se déplace très lentement", a indiqué à l'AFP le secouriste volontaire Kevin Gonzalez.

"Les maisons (de la région) sont très vulnérables : ce sont des maisons de bois doublées avec du plastique", explique-t-il.

- "Nuit de terreur" -

Les habitants ont subi durant une dizaine d'heures les affres de l'approche du cyclone : "C'était une nuit de terreur car les rafales de vent faisaient un bruit semblable à celui d'un tracteur qui détruisait tout sur son passage", a décrit pour l'AFP Joel Quin, un habitant de Bilwi âgé de 35 ans qui contemplait avec désarroi les décombres de sa maison.

Giovany Nelson, 34 ans, raconte comment il est resté "enfermé dans une pièce, en entendant le vent qui détruisait le toit" de sa maison. La puissance du cyclone "nous a surpris et nous a rempli d'angoisse", ajoute-t-il.

Les autorités ont acheminé sur zone 88 tonnes de vivres et deux avions de l'armée de l'air ont convoyé sur place dimanche et lundi des militaires et de l'équipement médical.

- Inondations soudaines -

Les autorités nicaraguayennes ont indiqué avoir évacué 20.000 personnes des îlots au large de la côte et des zones côtières les plus exposées au cyclone et aux inondations.

Les pluies d'Eta ont commencé aussi à frapper durement le Honduras voisin. L'adolescente âgée de 13 ans est morte dans les décombres d'une maison de San Pedro Sula (nord), qui s'est effondrée dans un quartier inondé d'où 400 personnes ont été évacuées.

Des pluies diluviennes s'abattaient mardi sur les ports de La Ceiba et de Tela, sur la côte du Honduras (nord). Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées après que les rivières en crue Lean et La Masica sont sorties de leurs lits.

Eta est "extrêmement dangereux" et devrait provoquer "des entrées de mer, des vents catastrophiques, des inondations soudaines et des glissements de terrain" au Nicaragua, au Honduras et au Salvador, avait averti dès lundi le centre américain de surveillance des ouragans (NHC).

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a annoncé apporter un "soutien logistique et en télécommunications, avec des dépôts mobiles (de vivres), des bureaux en préfabriqué, des générateurs électriques, des radios et des liaisons par satellite".

Au total, "environ 520.000 habitants sont confrontés au plus fort de l'ouragan", selon le PAM.

Le NHC prévoit que "le centre d'Eta va pénétrer dans les terres sur le nord du Nicaragua jusqu'à mercredi matin, pour ensuite se diriger vers le centre du Honduras".