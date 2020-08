L'ouragan Laura se renforce en catégorie 3 et menace les côtes américaines (météorologues)

L'ouragan Laura s'est renforcé mercredi en catégorie 3, charriant des vents soufflant jusqu'à 185 km/h et menace désormais les côtes américaines sur le Golfe du Mexique d'une montée des eaux potentiellement "catastrophique" a annoncé le Centre national des ouragans.

Laura devrait se renforcer en catégorie 4, d'une échelle qui en compte 5, en s'approchant mercredi des côtes sud-ouest de la Louisiane et d'une partie du Texas, ont précisé les météorologues. Le Centre national des ouragans a mis en garde contre des crues soudaines dans ces Etats.

Laura menace aussi les grands centres de raffinage de pétrole de Lake Charles en Louisiane et Beaumont/Port Arthur au Texas, situés près de la côte.

"Vous n'avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer", a prévenu sur Twitter le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, dont l'Etat reste traumatisé par Katrina, un ouragan de catégorie 5, la plus élevée, qui avait inondé 80% de la ville de La Nouvelle-Orleans et fait un millier de morts, il y a 15 ans presque jour pour jour.

"Où que vous soyez à midi, c'est là que vous devrez affronter la tempête", a-t-il indiqué.