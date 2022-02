L'Ukraine garde son espace aérien ouvert, Berlin hausse le ton contre Moscou

Le gouvernement ukrainien a promis dimanche de garder son espace aérien ouvert malgré l'inquiétude des Occidentaux face à la menace d'invasion russe, notamment l'Allemagne qui juge la situation "critique" et a haussé le ton vis-à-vis de Moscou.

"L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert, l'Etat s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes", a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué publié sur Facebook.

Samedi, la compagnie néerlandaise KLM a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols dans l'espace aérien ukrainien. Un vol prévu samedi soir a été annulé.

KLM ne survole plus l'est de l'Ukraine depuis le crash du MH17 qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu dans cette région le 17 juillet 2014, tuant les 283 passagers à bord et les 15 membres d'équipage. Moscou a toujours nié toute implication.

Membre de la même alliance, Air France continue en l’état de maintenir son programme de vols entre la France et l'Ukraine, soit "deux vols par semaine, le mardi et le dimanche", a déclaré dimanche une porte-parole à l’AFP.

Pour faire face à une demande éventuellement plus importante, vu les annulations d’autres compagnies, Air France a même "augmenté la capacité des vols" en recourant à des Airbus A321, plutôt que les plus petits A319 habituels.

- Situation "très dangereuse" -

Le contexte n'est guère rassurant avec 130.000 de soldats russes positionnés le long de la frontière ukrainienne et qui mènent des exercices militaires tous azimuts et l'échec jusqu'ici à apaiser les tensions par la voie diplomatique.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a jugé dimanche qu'il y avait un "parfum de Munich dans l'air" dans cette crise, en référence à l'accord de 1938 avec l'Allemagne nazie qui n'a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.

Cette déclaration a agacé l'Ukraine.

"Ce n'est pas le meilleur moment pour nous d'offenser nos partenaires dans le monde", au moment où "il y a de la panique partout, non seulement dans l'esprit des gens, mais aussi sur les marchés financiers", a déclaré son ambassadeur au Royaume-Uni, Vadim Pristaïko.

Les responsables allemands se sont également montrés alarmistes dimanche, et ont durci le ton vis-à-vis de la Russie.

Le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier a estimé que Moscou portait "la responsabilité" d'un risque de "guerre" en Europe.

Auparavant, une source gouvernementale allemande, sous couvert d'anonymat, avait jugé la situation "critique" et "très dangereuse".

Le chancelier Olaf Scholz, attendu lundi à Kiev et mardi à Moscou, a lui prévenu que les sanctions occidentales à l'égard de la Russie prendraient effet "immédiatement" en cas d'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Moscou "n'en a rien à foutre" des risques de sanctions occidentales, avait prévenu sans ambages quelques heures plus tôt l'ambassadeur russe en Suède, l'expérimenté diplomate Viktor Tatarintsev, dans un entretien au journal suédois Aftonbladet.

Au contraire, a-t-il ajouté, "plus l'Occident fait pression sur la Russie, et plus forte sera la réponse russe".

La Russie s'est par ailleurs dite "inquiète" de la "relocalisation" de personnel de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) qui étaient jusqu'ici en Ukraine.

L'OSCE, qui réunit une soixantaine de pays, dont les Etats-Unis, la Russie et les principaux pays d'Europe de l'ouest, est un forum chargé de favoriser le dialogue et la coopération entre tous sur les questions de sécurité.

Moscou a accusé la mission de cette organisation sur place d'être "délibérément entraînée dans la psychose militariste fomentée par Washington et utilisée comme outil pour une éventuelle provocation" via des retraits de personnel.

- Assurances suspendues -

Samedi, un avion de la compagnie ukrainienne SkyUP reliant Madère, au Portugal, à Kiev a dû atterrir à Chisinau, en Moldavie, le propriétaire de l'avion ayant interdit son entrée dans l'espace aérien ukrainien.

Toujours selon SkyUP, les grandes compagnies d’assurance ont informé samedi les transporteurs aériens ukrainiens qu'elles suspendaient l'assurance des avions pour les vols dans l'espace aérien de l'Ukraine pendant 48 heures en raison des risques accrus d'hostilités.

"Nous avons temporairement suspendu la vente des billets pour les vols du 14 au 16 février 2022", a souligné le PDG de SkyUP Dmitro Serooukhov.

Le gouvernement ukrainien admet que le problème pourrait venir des assureurs.

"L'Ukraine est prête à soutenir les transporteurs aériens et les décisions gouvernementales nécessaires seront prises prochainement", a pour sa part déclaré Kyrylo Timochenko, adjoint au chef de l'administration présidentielle.

"Si nécessaire, l'État assurera le retour de tous les citoyens ukrainiens de l'étranger", a déclaré le ministre des Infrastructures Oleksandre Koubrakov.

neo-burs/apo/emd/oaa