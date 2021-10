L1: Lens pour enchaîner, Paris pour s'envoler

Les Lensois vont tenter de conserver la 2e place du championnat vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, alors que Paris visera une 9e victoire consécutive, à Rennes dimanche, avant le derby entre Saint-Etienne et Lyon.

Après une prestation plus que réussie sur la pelouse du Vélodrome dimanche et un succès 3-2, les Sang et Or ne peuvent plus se cacher: ils font bien partie des grosses écuries du championnat. Seuls deuxièmes avec 15 points, les joueurs de Franck Haise ont l'occasion d'enchaîner vendredi contre Reims (21h00).

Dans un stade Bollaert toujours à huis clos après les incidents survenus lors du derby contre Lille le 18 septembre, ils trouveront face à eux des Rémois requinqués par leur victoire probante contre Nantes (3-1) le week-end dernier.

Devant les Artésiens, la locomotive parisienne aura à coeur de poursuivre sur sa lancée de huit succès en autant de matches de championnat à Rennes dimanche (13h00). Rassuré par une victoire de prestige mardi contre Manchester City (2-0), Mauricio Pochettino devrait légèrement faire tourner son effectif au Roazhon Park.

Autre affiche du week-end, l'opposition entre Lille et Marseille, dimanche (17h00) au stade Pierre-Mauroy. Après sa première défaite de la saison en championnat contre Lens lors de la dernière journée, l'OM, 3e, défiera le champion de France en titre, 9e, au moral terni par le revers subi en Ligue des champions à Salzbourg mercredi (2-1).

Monaco tentera de son côté de poursuivre son opération relance en accueillant les Girondins dimanche (15h00), qui pourront compter sur le renfort de Mbaye Niang en attaque.

Pour clôturer la journée, le derby entre Saint-Etienne et Lyon (20h45) s'annonce explosif, alors que les Verts pointent à la dernière place du classement. Une défaite face au rival lyonnais (7e) pourrait coûter sa place à l'entraîneur Claude Puel, menacé.

Programme de la 9e journée de Ligue 1:

Vendredi

(21h00) Lens - Reims

Samedi

(17h00) Montpellier - Strasbourg

(21h00) Nice - Brest

Dimanche

(13h00) Rennes - Paris SG

(15h00) Lorient - Clermont

Nantes - Troyes

Angers - Metz

Monaco - Bordeaux

(17h00) Lille - Marseille

(20h45) Saint-Etienne - Lyon