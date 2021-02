L1: Lille frustré, l'OM diminué, et de bons débuts pour Kombouaré

Lille et Marseille s'enrhument, Nantes respire! Le leader lillois a patiné contre Brest (0-0), dimanche en Ligue 1, tout comme l'OM, réduit à neuf à Bordeaux (0-0). Quant aux Nantais, victorieux (3-1) à Angers, ils regoûtent enfin au succès avec leur nouvel entraîneur Antoine Kombouaré.

- Lille, leader freiné et talonné -

Coup de froid généralisé sur le haut du classement de L1: à part le Paris SG (2e), tombeur de Nice 2-1 samedi, et Montpellier (8e) vainqueur à Lyon (2-1), aucun des dix premiers n'a gagné lors de cette 25e journée.

En tête de cortège, on retrouve le Losc (1er), resté impuissant contre Brest avec aucun tir cadré en 14 tentatives! Ce nul met fin à une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues pour les Lillois (55 pts), qui se retrouvent talonnés au classement par les Parisiens (54 pts).

En outre, Lille peut redouter l'essoufflement de jouer sur trois tableaux différents: après la Coupe de France mercredi dernier, l'équipe de Christophe Galtier aborde jeudi prochain les 16es de finale aller de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam.

- Marseille au mental, Monaco in extremis -

Incapable de gagner à Bordeaux en Ligue 1 depuis 1977, l'OM n'a toujours pas rompu la malédiction.

Au moins a-t-il évité de perdre dans une rencontre où il a joué à neuf contre onze pendant la dernière demi-heure après les cartons rouges directs reçus par les Argentins Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e).

L'équipe entraînée de manière intérimaire par Nasser Larguet a dû montrer de belles ressources mentales pour ne pas sombrer en infériorité numérique. Et les ratés des attaquants bordelais, comme cette tentative de Hwang Ui-jo sur le poteau (58e), l'ont bien aidée.

"On a fait preuve de solidarité", a souligné le gardien et capitaine marseillais Steve Mandanda au micro de Canal+. "Ce n'était pas un grand match sur un plan technique, mais on a besoin de positif et il faut retenir ça."

Reste que l'OM (9e, 34 pts, deux matches en moins) n'avance toujours pas dans une Ligue 1 où il n'a plus gagné depuis début janvier, juste avant de recevoir Nice mercredi prochain en match en retard...

Pour Monaco, c'est à l'inverse une série victorieuse qui s'est arrêtée: l'équipe monégasque, qui restait sur huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, a été freinée par Lorient (2-2) après un doublé de l'intenable Terem Moffi (7e s.p., 62e).

Monaco a au moins préservé in extremis son invincibilité acquise depuis le début de l'année avec un but salvateur dans le temps additionnel de Ben Yedder, auteur d'un doublé (48 s.p., 90e+3). Cela leur évite une déconvenue malvenue avant d'affronter le PSG le week-end prochain...

Autre prétendant à l'Europe, Rennes (5e, 38 pts) est passé au travers (2-0) contre une équipe de Saint-Etienne (15e, 29 pts) qui confirme son renouveau, avec des buts de Denis Bouanga (27e) et Arnaud Nordin (71e).

Même frustration pour Metz (7e, 35 pts) qui a perdu (2-1) le derby contre Strasbourg (16e, 28 pts) sur un doublé d'Adrien Thomasson (33e, 84e).

- Kombouaré, débuts tonitruants -

Le maintien, c'est l'objectif affiché de Nantes et de son nouvel entraîneur Antoine Kombouaré, qui a fait un premier pas en ce sens dimanche.

Nommé mercredi, l'entraîneur a guidé les Canaris vers leur premier succès depuis le 8 novembre, effaçant une série noire de 16 matches sans victoire.

L'ancien défenseur nantais (1983-1990), successeur de l'éphémère Raymond Domenech, a débuté sa mission sauvetage de la meilleure des manières grâce à Moises Simon (4e), Imran Louza sur penalty (7e) et Abdoul Kader Bamba (86e).

C'est déjà mieux que Domenech, incapable de décrocher la moindre victoire en sept journées de L1!

"C'est une belle surprise", a savouré Kombouaré. "La révolte, ce n'est pas parce que je suis arrivé, c'est parce que (les joueurs) ont pris conscience de la situation."

Les Nantais restent barragistes (22 pts) mais s'offrent un peu d'air devant Nîmes (19e, 18 pts), qui a battu la lanterne rouge Dijon (15 pts) dans un duel crucial entre mal-classés (2-0).