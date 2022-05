L1: Mbappé reste, le Paris SG jubile

La fête au Paris SG ! Malgré les avances du Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé samedi de prolonger jusqu'en 2025 son aventure avec le club de la capitale qui, plus que jamais, rêve de remporter sa première Ligue des champions avec l'attaquant supersonique.

"J'ai une bonne nouvelle." A quelques minutes du coup d'envoi du match contre Metz, le dernier de la saison, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n'a eu besoin que de quelques mots pour enflammer le Parc des princes.

L'information avait fuité dans l'après-midi dans la presse, mais personne ne s'attendait à cette mise en scène, le dirigeant qatarien posant fièrement aux côtés du joueur vedette sur une estrade sur la pelouse.

"NAK" a officialisé l'engagement pour trois saisons supplémentaires de l'international français, dont le nom était repris par tout le stade.

"Je suis très content de rester en France, à Paris, dans ma ville. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées", a réagi Mbappé au micro, dans une ambiance de folie.

La courte cérémonie de trois minutes a donné le coup d'envoi d'une soirée que le club veut festive, avec la célébration de l'historique dixième titre de champion.

Le prodige de Bondy (23 ans) a fait le choix de la fidélité à un club qui l'a recruté en 2017, alors qu'il "n'était encore personne", comme il l'a déclaré en mai 2021.

- "Insulte au football" -

Aujourd'hui candidat au Ballon d'Or, après une nouvelle saison exceptionnelle, le champion du monde 2018 a aussi dû obtenir les garanties sportives qu'il exigeait pour rester, lui qui réclamait d'être "au centre du projet".

Sa décision lance un nouvel été de grandes manoeuvres au PSG qui a promis de se restructurer pour éviter de revivre l'embarrassante élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions face au Real en mars dernier (0-1, 3-1).

Mais avant, place aux célébrations ! Les supporters parisiens sont soulagés de voir Mbappé rester, après s'être longtemps résignés au départ de leur meilleur joueur, l'une des rares satisfactions d'une saison 2021/22 décevante.

"Ça fait plaisir pour Paris et pour la L1. Cela montre que les Qataris veulent mettre le budget pour montrer qu'ils sont là pour longtemps8 et qu'ils veulent nous ramener la coupe aux grandes oreilles (la Ligue des champions, NDLR), et on en a envie", a déclaré Christophe Guyot, commercial et supporter du club, croisé devant le Parc.

Côté espagnol, Javier Tebas, le volubile président de la Ligue professionnelle espagnole (LaLiga), a fustigé le revirement de l'attaquant, "une insulte au football", en raison des pertes enregistrées par le PSG ces dernières saisons - 225 M EUR rien qu'en 2020/21 selon la Ligue française.

L'instance qu'il dirige a annoncé dans la soirée qu'il allait déposer une "plainte" contre le PSG pour "défendre l'écosystème économique du football européen".

Ce coup de théâtre sonne comme une grande victoire pour l'état-major du PSG et son propriétaire depuis 2011, le fonds qatarien QSI, qui reste en position de force à six mois du Mondial organisé dans l'Etat gazier, où Mbappé et les Bleus iront défendre leur titre.

C'est désormais un peu plus le PSG de Mbappé, futur plus gros salaire du club selon la presse, que celui de Lionel Messi ou de Neymar.

Dans la soirée, sous le signe du 10e titre historique du club, l'attaquant, titulaire, sera honoré à titre individuel, s'il termine meilleur buteur et meilleur passeur de la saison en L1 - une performance que personne n'a réussie avant lui.

- Les adieux de Di Maria -

L'histoire serait belle, pour le PSG, s'il gagnait la C1, son obsession, avec le Bondynois recruté de Monaco en 2017 (contre 180 M EUR), alors qu'il n'avait que 18 ans.

Ils sont passés tout près en 2020, battus en finale par le Bayern Munich (1-0), et encore en 2021, où l'aventure s'est arrêtée en demi-finales contre Manchester City (2-1, 2-0).

En ces deux occasions, Mbappé n'était pas à 100%. Diminué pour la finale de Lisbonne contre les Allemands, il a encore eu le déplaisir d'arriver blessé un an plus tard.

Il reste encore à définir les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Certains cadres vont faire leurs valises comme Angel Di Maria qui, après sept années qui l'ont vu devenir le meilleur passeur de l'histoire du PSG, jouera contre Metz son dernier match.

Les ultras du CUP ont promis samedi de rendre un "vibrant hommage" à l'ailier argentin, "à la hauteur de son talent".

L'avenir de l'entraîneur Mauricio Pochettino, malgré son contrat courant jusqu'en 2023, semble menacé tout comme celui du directeur sportif Leonardo, à en croire la presse. La décision de Mbappé apparaît comme une lumière dans la grisaille.