L1: Nice nouveau dauphin, Marseille sur le podium

Marseille est allé s'imposer à Clermont (1-0) et s'est installé sur la troisième marche du podium, derrière Nice, nouveau dauphin du Paris SG après sa victoire sur le fil à Angers (2-1), dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1.

Une semaine après avoir bousculé le leader parisien lors du classique au Vélodrome (0-0), l'OM a retrouvé le chemin du succès après trois matches nuls consécutifs, toutes compétitions confondues.

C'est le Turc Cengiz Under qui a offert une précieuse victoire aux Phocéens d'une jolie frappe enroulée du gauche (25e). L'ailier droit a inscrit son quatrième but en L1, le premier depuis fin août.

Sous le déluge, Marseille, bien en place, a globalement maîtrisé les débats face à un promu auvergnat volontaire.

Quatre jours après le match en retard face à Nice (1-1), l'entraîneur olympien Jorge Sampaoli avait pourtant laissé sur le banc ses deux stars Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Entrés à l'heure de jeu, ils ont failli se montrer décisifs avec une tête du Polonais sur la barre sur un centre du Réunionnais (73e).

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Aiglons. Une semaine après avoir renversé Lyon (3-2) dans le temps additionnel, les Niçois ont cette fois glané la victoire dans les dernières secondes face au SCO.

Menés 1-0 à la pause après un pénalty transformé par Sofiane Boufal (29e), les hommes de Christophe Galtier s'en sont remis à Andy Delort, auteur d'un doublé (57e, 91e) dont une superbe reprise de volée dans le temps additionnel, pour renverser la vapeur.

Cette victoire permet à l'OGC Nice de devenir le nouveau dauphin du PSG, vainqueur (2-1) de Lille vendredi, avec 23 points, soit respectivement un et deux de plus que Marseille et Lens, qui s'est incliné samedi à Lyon (2-1).

- Rennes freiné, Monaco battu -

Rennes, accroché à Troyes (2-2), pointe au cinquième rang avec 19 points. Les Bretons ont ouvert le score par Nayef Aguerd (9e), auteur de son deuxième but en deux matches.

Mais c'est un autre défenseur, Adil Rami, pour son premier but sous la tunique troyenne, qui a remis les deux formations à égalité (38e), deux minutes avant que Tristan Dingomé (40e) ne donne l'avantage aux locaux. Rennes a ensuite poussé pour finalement égaliser grâce à Martin Terrier (81e).

Monaco a subi un coup d'arrêt inattendu sur la pelouse de Brest (2-0), qui a enfin signé sa première victoire cette saison. Les Monégasques se sont cassés les dents sur une équipe bretonne solidaire et enthousiaste.

Steve Mounié a ouvert le score (18e), tandis que Franck Honorat a doublé la mise (79e).

Cette victoire permet aux Brestois d'abandonner à Metz la place de premier relégable pour devenir barragiste (18e, 9 pts). Monaco recule de son côté au 10e rang (17 pts).

- Briand sauve Bordeaux -

Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Lorient à la Meinau (4-0). Les Strasbourgeois, grâce à un doublé d'Habib Diallo et un but de Ludovic Ajorque, menaient déjà 3-0 à la mi-temps, avant qu'Adrien Thomasson n'alourdisse la marque en deuxième période. Le RCSA grimpe à une flatteuse 7e place avec 17 unités au compteur.

Montpellier (11e, 16 pts) s'est relancé en battant Nantes (2-0) avec des réalisations de Mollet (64e) et Wahi (71e) et revient à un point de son adversaire du jour (9e, 17 pts).

Bordeaux a arraché sa première victoire à domicile cette saison, face à Reims (3-2), grâce à Jimmy Briand.

Menés 2-0 à 20 minutes de la fin, les Bordelais ont sonné la révolte par Yacine Adli (73e) et Briand (78e). Ce dernier, qui était entré à la 66e minute, a transformé le pénalty offert aux Girondins en toute fin de rencontre (90e+5).

Les hommes de Vladimir Petkovic se donnent de l'air et remontent à la 16e place, avec 5 points d'avance sur Metz, le premier relégable.