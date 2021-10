L1: Paris résiste à Marseille, Nice renverse Lyon, Lens et Monaco se reprennent

Le Paris SG, qui a joué plus d'une demi-heure à dix, a été tenu en échec (0-0) à Marseille lors du classique de la L1, quelques heures après les rebonds de Lens et Monaco et le succès renversant de Nice face à Lyon, dimanche lors de la 11e journée.

. A dix, Paris concède le nul

Réduit à dix après l'exclusion d'Achraf Hakimi en début de seconde période (57e), le Paris SG n'a pas réussi à l'emporter mais a préservé l'essentiel en gardant sa cage inviolée. L'OM, qui court après un succès dans son jardin face à son ennemi depuis novembre 2011, a raté le coche en manquant de réalisme (1 tir cadré sur 15).

La première période, marquée par une grosse intensité de part et d'autre, a été assez spectaculaire même si elle s'est achevée sur un score nul et vierge.

Le PSG pensait avoir ouvert le score sur un but contre son camp de Luan Peres, mais il a été refusé par la VAR pour un hors jeu de Neymar (14e). Cela a réveillé l'OM, qui s'était un peu endormi après des premières minutes tonitruantes. Arkadiusz Milik a cru donner l'avantage aux Phocéens, mais son but a lui aussi été annulé par l'assistance vidéo pour un hors jeu de Pol Lirola, qui l'avait servi (21e).

Malgré la domination parisienne, le gardien marseillais Pau Lopez n'a pas été souvent sollicité mais il a été décisif sur une tête de Lionel Messi (26e) et face à Neymar (31e).

L'exclusion d'Hakimi, pour une faute sur Cengiz Under à la limite de la surface après intervention de la VAR (57e), a compliqué la tâche parisienne et donné des ailes à l'OM, qui a toutefois manqué d'efficacité, à l'image d'une tête de Valentin Rongier juste à côté (65e) ou d'une reprise manquée de Konrad de la Fuente, pourtant seul au second poteau (77e).

Le PSG est toutefois resté menaçant en contre, comme sur ce débordement de Mbappé, qui a servi en retrait Neymar mais le tir du Brésilien a été contré (78e). Lancé en profondeur par Messi, l’international français a ensuite été repris superbement par William Saliba (83e).

. Nice renverse Lyon

Nice, menée 2-0, a renversé Lyon dans les derniers instants (3-2). L'OL, qui a complètement maîtrisé la rencontre durant 80 minutes avec des buts de Karl Toko-Ekambi (35e) et Houssem Aouar (68e), a craqué dans le final et a même terminé à dix après l'exclusion de Tino Kadewere (85e).

L'entrée de Youcef Atal a été déterminante: il a d'abord réduit le score (81e), avant de provoquer un penalty transformé par Andy Delort (89e) puis d'être à l'origine du troisième but signé Evann Guessand (90e+2).

Nice est provisoirement remonté sur le podium (3e avec 19 points), tandis que Lyon a subi un coup d'arrêt (9e, 16 pts).

. Monaco se relance

Défait à Lyon le week-end dernier, Monaco s'est relancé en surclassant Montpellier 3-1 à l'issue d'un match maîtrisé presque de bout en bout. Les Monégasques ont assommé le MHSC avec deux buts rapides de Kevin Volland (12e) et Wissam Ben Yedder (17e), avant que Gelson Martins ne creuse l'écart (61e). Téji Savanier a réduit le score sur penalty (81e).

L'ASM remonte au 8e rang (17 points), à seulement deux longueurs du troisième, Nice.

. Lens se reprend devant son public

Lens, battu dimanche dernier à Montpellier, a rebondi et conforté sa place de dauphin du Paris SG en battant largement le FC Metz (4-1).

Les Sang et Or n'ont pas raté leurs retrouvailles avec le public, de retour au stade Bollaert après deux matches à huis clos en raison des incidents survenus lors du derby face à Lille mi-septembre.

. Rennes passe la cinquième

Rennes a arraché sa cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, dont 3 en L1, en venant à bout (1-0) de Strasbourg.

Les Bretons grimpent à la quatrième place avec 18 unités au compteur.

. Troyes enchaîne, Bordeaux et Lorient se neutralisent

Enfin, Troyes est allé s'imposer (2-1) chez son voisin rémois et Bordeauxa ramené un nul important de Lorient (1-1).