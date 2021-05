L1: Paris veut se relancer, Lyon décimé

Remobilisation souhaitée pour le Paris SG à Rennes après la déception contre Manchester City, bricolage à Lyon face aux absences et envies de départ à Marseille animeront la 36e journée de Ligue 1 ce week-end, avec un haut de tableau toujours serré.

- Le choc: Rennes-Paris SG -

L'élimination en demi-finale de la Ligue des champions à peine encaissée, le Paris SG doit vite la digérer s'il veut éviter de laisser filer l'espoir de soulever un autre titre. Toujours devancé par le Losc, Paris doit compter sur un faux pas nordiste pour reprendre la tête du classement, à condition bien sûr de rester impérial.

A Rennes, le PSG a sans doute son défi le plus important dans ce sprint final de la saison, contre une équipe qui espère encore accrocher une place européenne avec son 7e rang au classement actuellement. La marche semblera en effet moins haute contre Reims et à Brest lors des deux dernières journées.

Mais les hommes de Mauricio Pochettino seront encore privés de Kylian Mbappé pour ce duel, le Français étant suspendu en plus d'être toujours en train de soigner une blessure à un mollet l'ayant privé de la C1.

En face, les Bretons sont déterminés: "ce seront trois matches de Ligue des champions, ou trois finales. Trois matches de haut niveau, et je suis convaincu que ce groupe est capable d'être présent dans ce genre d'événement", a souligné mercredi le directeur technique rennais Florian Maurice.

- Le joueur: Florian Thauvin -

La tentation mexicaine pour Florian Thauvin: le champion du monde, en fin de contrat avec Marseille en juin, a signé aux Tigres de Monterrey, suivant les pas d'André-Pierre Gignac.

Cette situation animera sans doute l'avant-match des Marseillais dimanche à Saint-Etienne (13h00), même si à cette heure-là, le Mexique dormira encore profondément.

Car Thauvin, très utilisé par Jorge Sampaoli malgré une saison mitigée, se doit de requalifier l'OM pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui passe par une cinquième place au classement (voire une sixième selon le vainqueur de la Coupe de France).

Avec 56 points, Marseille, 6e, est dépassé par Lens à la différence de but avant la 36e journée, et Rennes le talonne de deux longueurs avant le week-end.

- Le chiffre: 3 -

C'est le nombre de joueurs lyonnais suspendus pour accueillir Lorient samedi (17h00), tous des titulaires réguliers.

Maxence Caqueret au milieu, Marcelo en défense, et surtout le capitaine Memphis Depay en attaque sont privés de cette rencontre cruciale pour les chances de qualification en Ligue des champions.

Si Depay est victime d'une accumulation de cartons jaunes, Caqueret et Marcelo ont tous deux écopé d'un carton rouge dimanche lors de leur victoire renversante à Monaco (3-2). Le dernier a été distribué lors d'échauffourées en fin de rencontre, suscitant la colère du président Jean-Michel Aulas envers l'arbitrage et les Monégasques, qu'il a estimé à l'origine de la bagarre.

Le défenseur Mattia De Sciglio, exclu lui aussi lors de cette bagarre, devait lui aussi manquer la rencontre mais sa sanction a été suspendue après la saisine par l'OL du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Le constat reste inquiétant pour l'OL, surtout en défense, car Jason Denayer, Djamel Benlamri (blessés) et Melvin Bard (Covid-19) sont incertains pour la réception des Merlus, 17es avec 38 points.

L'entraîneur Rudi Garcia doit donc bricoler: il a rappelé des jeunes à l'entraînement et déjà anticipé le replacement en défense centrale du milieu Thiago Mendes.

Mais cela tombe mal: Lyon, 4e à un point de Monaco, 3e, n'a plus son destin en mains pour atteindre le podium, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. Or l'ASM se rend à Reims dimanche (17h05), chez un adversaire qui n'a plus grand-chose à jouer.