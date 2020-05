L1: relégué, Amiens saisit le Conseil d'Etat, qui tranchera

Le Conseil d'Etat tranchera: l'Amiens SC, qui conteste sa relégation en Ligue 2, a introduit deux recours devant la juridiction suprême du droit administratif qui devra trancher sur cet épineux cas qui agite le foot français, a annoncé mardi le club à l'AFP.

A l'instar de l'Olympique lyonnais, qui a également saisi lundi le Conseil d'Etat, le club amiénois s'oppose à la décision du 30 avril du Conseil d'administration de la Ligue (LFP) qui, se rangeant derrière l'injonction du gouvernement d'Edouard Philippe, a mis un terme définitif à la saison de Ligue 1.

Le classement final, décidé en fonction d'un ratio de points gagnés par matches joués, a scellé la descente d'Amiens, 19e au moment de la suspension, alors qu'il lui restait dix journées à disputer. Lyon, de son côté, a terminé septième, se retrouvant privé de qualification en Coupe d'Europe par le biais du Championnat.

"Amiens est toujours dans le combat contre cette décision que l'on trouve injuste, incohérente et infondée", a déclaré le président amiénois Bernard Joannin à l'AFP. "Le Conseil d'administration de la LFP a prononcé une relégation arbitraire de notre club. Nous trouvons que la justice est le seul rempart qui nous reste pour combattre cette iniquité. On va s'adresser au Conseil d'Etat."

Dans le détail, son club a déposé un recours en référé (procédure d'urgence) pour suspendre les effets de la décision de la Ligue.

- Audience le 4 juin -

L'audience en référé, portant sur les recours d'Amiens et de Lyon, doit avoir lieu la semaine prochaine. Le président de la Communauté d'agglomération d'Amiens (Amiens Métropole) Alain Gest a annoncé sur Twitter la date du jeudi 4 juin.

En parallèle, l'ASC a aussi introduit un recours pour excès de pouvoir, sur le fond, qui vise à obtenir l'annulation de la décision du CA.

"La décision du Conseil d'administration se heurte à plusieurs principes juridiques, en particulier le principe d'égalité, et celui d'équité sportive qui en est une déclinaison, dans le sens où d'autres sports professionnels et même la Ligue 2 n'ont pas prononcé de descentes. Pourquoi la Ligue 1 resterait isolée dans sa position?", a expliqué Me Guillaume Tapie, qui conseille le club.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté vendredi un premier recours de l'équipe picarde, en estimant que les décisions prises par le CA de la LFP ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d'Etat.

"Je rappelle qu'Amiens n'a subi aucun revers judiciaire. La LFP n'a rien gagné au fond. C'est une bonne chose que le Conseil d'Etat soit saisi de cette affaire qui concerne, au fond, tout le football professionnel", a poursuivi l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

- Ajaccio envisage aussi un recours -

En plus de l'ASC, Amiens Métropole a aussi décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'Etat.

"Amiens Métropole a déposé son recours auprès du Conseil d'Etat en soutien de l'Amiens SC. Les 44 clubs professionnels ont voté pour une Ligue 2 à 22. Notre combat pour une Ligue 1 identique est de plus en plus justifié. UNION SACREE", a écrit mardi Alain Gest sur Twitter.

Toulouse, lanterne rouge au moment de l'arrêt de la Ligue 1, avait également saisi le tribunal administratif. Concernant un éventuel recours devant le Conseil d'Etat, le club occitan n'a pas souhaité confirmer ses intentions auprès de l'AFP.

De son côté, l'AC Ajaccio, troisième de L2, a annoncé son intention de solliciter les sages du Palais-Royal. Le club corse, qui demande à jouer des barrages d'accession, a vu lundi son recours rejeté par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

"Nous maintenons que l'AC Ajaccio, a vocation à évoluer la saison prochaine en Ligue 1. Nous allons donc saisir immédiatement le Conseil d'Etat d'un recours afin que nos droits et l'équité sportive soient respectés", a fait savoir l'ACA lundi soir dans un communiqué.