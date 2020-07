La Chine ferme un consulat américain et se prépare à évacuer le sien à Houston

La Chine a ordonné vendredi la fermeture d'un consulat américain en représailles à une mesure identique visant sa propre mission diplomatique à Houston, où le personnel s'affairait pour évacuer les lieux sur fond d'accusations d'espionnage dignes de la Guerre froide.

Les Américains vont devoir fermer leur représentation diplomatique à Chengdu, métropole de 16 millions d'habitants dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères, dernier avatar d'une escalade sans précédent entre les deux géants du Pacifique.

Cette décision constitue "une réponse légitime et nécessaire aux mesures déraisonnables des Etats-Unis", a-t-il souligné.

"Certains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les intérêts chinois", a accusé le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

La Maison Blanche a appelé Pékin à "cesser" ses propres "actes néfastes plutôt que de se lancer dans des représailles". Mais Washington s'est gardé à ce stade de brandir publiquement la menace de contre-représailles.

- "Message" à Pékin -

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait déclaré jeudi que le consulat de Chine à Houston était une "plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle".

Washington a donné mardi jusqu'à ce vendredi à Pékin pour fermer sa mission dans la ville du Texas, grand pôle mondial de recherche biologique et médicale.

Vendredi matin, les préparatifs sur place allaient bon train. Des personnes gantées et masquées ont sorti des sacs ensuite emportés par un grand camion de déménagement et d'autres plus petits, a constaté une journaliste de l'AFP.

D'autres sacs poubelles ont été placés dans des bennes à ordures à proximité, tandis que la police de Houston arrivait sur les lieux.

La sanction américaine était tombée quelques heures après l'annonce de l'inculpation de deux ressortissants chinois accusés de piratage informatique, visant notamment des recherches américaines sur un vaccin contre le Covid-19.

Mais des responsables américains ont expliqué vendredi qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à un dossier spécifique.

"A un moment donné, il faut tout simplement dire +assez+", a dit un haut responsable du département d'Etat américain.

Un responsable du ministère de la Justice a renchéri en évoquant un "message" aux autres diplomates chinois pour qu'ils "arrêtent" les activités d'espionnage économique. "L'ensemble des activités du consulat de Houston a largement franchi la ligne de ce que nous étions prêts à accepter", a-t-il estimé.

La tension sino-américaine, déjà alimentée par la guerre commerciale et les accusations mutuelles sur l'origine du Covid-19, est montée d'un cran ces dernières semaines avec l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Les deux pays ont pris en outre des sanctions réciproques au sujet du Xinjiang, les Etats-Unis accusant Pékin de violer les droits des musulmans ouïghours dans cette région du nord-ouest de la Chine.

- "Réponse graduée" -

Accentuant la pression, Mike Pompeo a appelé jeudi "le monde libre" à "triompher" de la "nouvelle tyrannie" incarnée selon lui par la Chine communiste.

"La situation actuelle des relations sino-américaines ne correspond pas aux souhaits de la Chine et les Etats-Unis en sont entièrement responsables", a répondu la diplomatie chinoise.

Mais la réaction chinoise semble relativement mesurée: sur les réseaux sociaux, des nationalistes chinois avaient appelé le régime communiste à fermer le consulat des Etats-Unis à Hong Kong, ce qui aurait certainement alimenté l'escalade.

"Il semblerait que la Chine ait choisi une réponse graduée plutôt qu'une réaction (...) qui appellerait une riposte américaine", observe le sinologue Victor Shih, de l'Université de Californie à San Diego.

Signe de la méfiance ambiante, le gouvernement américain a annoncé vendredi l'arrestation d'une chercheuse chinoise qui s'était réfugiée au consulat de Chine à San Francisco après avoir été accusée d'avoir dissimulé ses liens avec l'armée pour obtenir son visa.

Le ministère américain de la Justice a également fait savoir qu'un ressortissant singapourien avait plaidé coupable vendredi, accusé d'avoir espionné les Etats-Unis pour le compte de la Chine dans une autre affaire.

Les tensions entre les deux superpuissances ont fait chuter les places boursières chinoises: Hong Kong a terminé en baisse de 2,19%, Shanghai de 3,9% et Shenzhen de 5%.

La mission de Chengdu couvre notamment la région autonome du Tibet. Selon son site internet, elle compte 200 employés, dont 150 de statut local.

En 2013, la Chine avait demandé des explications aux Etats-Unis après la publication dans la presse d'une carte, divulguée par le lanceur d'alerte Edward Snowden, montrant des sites d'espionnage américain dans le monde. Le consulat de Chengdu y figurait.

