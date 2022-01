La Corée du Nord dit avoir lancé deux missiles depuis une plate-forme ferroviaire

La Corée du Nord a lancé deux missiles de courte portée depuis un train vendredi, ont affirmé samedi les médias d'Etat, le troisième essai d'armement depuis le début d'année, malgré de nouvelles sanctions américaines.

Ces essais ont été organisés pour "vérifier et juger la maîtrise des procédures d'action du régiment ferroviaire", a déclaré l'agence de presse officielle KCNA de Pyongyang.

Le lancement de vendredi a eu lieu après la décision mercredi de Washington d'imposer de nouvelles sanctions financières contre cinq ressortissants nord-coréens, à la suite de précédents tests de missiles présentés comme hypersoniques.

Le lancement de vendredi "a démontré une grande manœuvrabilité et un taux de réussite élevé", selon la KCNA.

Des discussions ont été menées "sur la mise en place d'un système d'exploitation de missiles par voie ferrée dans tout le pays", ajoute l'agence.

Les tirs ont eu lieu à 14H41 et 14H52 (05H41 et 05H52 GMT) et les missiles ont parcouru une distance de 432 km à une altitude de 36 km en direction de l'est de la péninsule coréenne, ont indiqué les chefs d'état-major interarmées de Corée du Sud.

Il s'agissait du troisième essai d'armement nord-coréens ce mois-ci, après deux essais essais réussis hypersoniques selon Pyongyang, un premier le 5 janvier puis second, supervisé en personne par le dirigeant Kim Jong Un, le 11 janvier.

En réponse, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à Pyongyang cette semaine, le secrétaire d'État Antony Blinken déclarant que la Corée du Nord essayait probablement "d'attirer l'attention" avec cette série de tirs de missiles.

Pyongyang a accusé les Etats-Unis d'envenimer "de manière intentionnelle" la situation.

Le dialogue entre Pyongyang et Washington demeure dans l'impasse après l'échec en 2019 des discussions entre Kim Jong Un et le président américain de l'époque Donald Trump.

La Corée du Nord a procédé pour la première fois à un lancement test de missile depuis un train en septembre 2021.