La Corée du Nord dit avoir procédé à un tir d'essai de missile hypersonique (KCNA)

La Corée du Nord a procédé à un tir d'essai de missile hypersonique, a rapporté jeudi l'agence officielle nord-coréenne KCNA, premier test de ce type de la part de Pyongyang cette année.

Le missile a été tiré mercredi et transportait une "ogive hypersonique" qui a "atteint avec précision une cible à 700 km de distance", selon KCNA.

Le lancement a permis de "reconfirmer le contrôle de vol et la stabilité du missile en phase de vol actif et d'évaluer les performances de la nouvelle technique de mouvement latéral appliquée à l'ogive hypersonique détachée", a précisé KCNA.

Le test a également permis de vérifier le "système d'ampoule de carburant dans des conditions météorologiques hivernales", a ajouté l'agence.

C'est la seconde fois que la Corée du Nord fait état d’un tir de missile hypersonique, une arme sophistiquée qui atteste des avances de l'industrie de défense nord-coréenne.

Ce type de missile est plus rapide et plus maniable qu'un missile standard, ce qui le rend plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense, pour lesquels les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars.

KCNA n'a pas précisé la vitesse du projectile tiré et les pays voisins n'ont pas publié d'estimation.

Les missiles hypersoniques atteignent généralement Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son.

Après l'essai du Hwasong-8 en 2021, l'armée sud-coréenne a estimé que le missile en était aux premiers stades de son développement.

En fonction de leur conception, les missiles supersoniques peuvent transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires et peuvent modifier l'équilibre stratégique.

Mercredi, la Corée du Sud et le Japon avaient détecté un tir par Pyongyang de projectile non identifié, qui serait un missile balistique, dans la mer située à l'est de la péninsule (mer du Japon, ou mer de l'Est selon l'appellation coréenne).

Les Etats-Unis ont condamné ce tir qui selon eux "viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale".

Les missiles hypersoniques font partie des "premières priorités" du plan quinquennal de la Corée du Nord, ont annoncé les médias d'Etat l'an dernier.

Ce premier essai d'armement en 2022 suit une année de tests majeurs malgré le grave impact de la pandémie sur l'économie du pays.

La crise n'a pas affecté les programmes militaires et Pyongyang continue le développement de son arsenal, a dévoilé un rapport de l'ONU en octobre.

L'inquiétude d'une grave crise alimentaire s'est accentuée et un expert des droits de l'homme des Nations unies a averti en octobre que les personnes les plus vulnérables étaient "menacées de famine".