La France dit adieu à Bébel, son "Magnifique"

Il restera à jamais "Le Magnifique": la France rend jeudi un hommage national à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma dont le décès à 88 ans suscite une immense émotion, à la hauteur de sa popularité.

Cette cérémonie d'hommage, à la fois solennelle et populaire, débutera à 16H30 dans la cour des Invalides par un éloge funèbre du président Macron.

Seront présents la famille de l'acteur, mort lundi, rassemblée autour du cercueil du "patriarche", responsables politiques, sportifs et admirateurs. Près de 1.000 personnes du public pourront assister à l'hommage, munies de leur pass sanitaire.

Pour ceux qui ne pourront pas entrer, des écrans géants seront installés dans la cour des Invalides. Et les Français pourront suivre les éditions spéciales sur les chaînes de télévision.

Les portes des Invalides s'ouvriront ensuite à tous ceux qui veulent se recueillir devant le cercueil, à partir de 19H30. Un dispositif exceptionnel qui avait déjà été mis en œuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien Président.

Jeudi, en fin de matinée, une vingtaine de personnes patientent déjà devant l'entrée des Invalides, gardée par plusieurs policiers. Brigitte Ratou, retraitée de 66 ans, K-way et baskets aux pieds, vient du Mans. "Je suis arrivée ce matin (jeudi) à 07H00. C'est important pour moi d'être là, c'est comme dire au revoir à un vieux compagnon, quelqu'un qui était là dès mon adolescence", dit-elle à l'AFP.

- "Une page se tourne" -

"Ca va être émouvant parce que c'est un des derniers grands acteurs français. Il a traversé les époques, c'est un monument qui s'en va", lâche non loin de là Eric, 38,ans (qui ne veut pas donner son nom), casquette sur la tête et T-shirt "La casa de papel". "C'est une page qui se tourne surtout pour la culture", renchérit Michelle Pont, enseignante de français de 55 ans.

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo se dérouleront vendredi matin en l'église Saint-Germain-des-Prés dans l'intimité de la famille, selon les consignes de son fils, Paul Belmondo.

L'acteur laisse derrière lui un clan resté proche jusqu'à la fin. Il a eu quatre enfants de deux unions: Patricia (décédée en 1993), Florence (61 ans), Paul (58 ans) et la petite dernière, Stella (18 ans).

Figure de proue de la Nouvelle Vague ("A bout de souffle", "Pierrot le fou"), avant de devenir champion du box-office dans des comédies et des films d'action, il a enchanté des générations de Français au fil de quelque 80 films, cinéphiles ou amateurs de cascades spectaculaires.

- "Quelqu'un de la famille" -

"Un trésor national", avait loué le chef de l'Etat en début de semaine. "Il était celui qui remportait haut la main la palme du public".

Jean-Paul Belmondo est "un copain, quelqu'un de la famille", a résumé auprès de l'AFPTV Laurent Bourdon, auteur de "Définitivement Belmondo". "Il était le grand frère, le père qu'on voulait être", a abondé jeudi Antoine Duléry, comédien et ami, sur BFMTV.

L'acteur avait disparu du grand écran depuis près de 15 ans, après un AVC qui lui avait laissé des séquelles, mais il était toujours aussi populaire auprès du public grâce à la rediffusion de ses films et à la presse people qui donnait régulièrement de ses nouvelles. "Il ne s'est jamais plaint de cet AVC", a souligné Antoine Duléry.

Mercredi soir, près de 4,2 millions de téléspectateurs ont regardé "Le Professionnel" sur France 2. Même succès lundi soir, où plus de six millions et demi de personnes ont regardé l'un de ses films proposés par les chaînes.

Belmondo était le dernier des acteurs de la "bande du Conservatoire", des élèves frondeurs du Conservatoire des années 1950 qui ont disparu tour à tour ces quatre dernières années: Jean Rochefort, Claude Rich, Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Mocky, Guy Bedos.

