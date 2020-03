La France fourbit ses armes sanitaires face à la propagation du coronavirus

Près d'un millier de cas et 16 décès dus au nouveau coronavirus: Emmanuel Macron réunit dimanche soir à l'Elysée un Conseil de défense alors que le pays est le deuxième le plus affecté en Europe, après l'Italie dont le nord a été placé en quarantaine.

Avec 233 morts et plus de 5.800 cas confirmés, l'Italie a décidé de placer en quarantaine une large zone allant de Milan, capitale économique, à Venise, ville hautement touristique. Une mesure sans précédent en Europe qui amène le pays à confiner 15 millions de personnes, soit un quart de sa population.

En France, cinquième pays le plus touché dans le monde, le dernier bilan officiel fait état de 949 personnes contaminées au Covid-19 depuis le début de l'épidémie et 16 décès. Quarante-cinq personnes se trouvaient dans un service de réanimation samedi soir.

Face à la situation exceptionnelle, le chef de l'Etat a décidé de réunir son Conseil de défense dimanche à 18H00. "Il faut rassurer et protéger", explique l'entourage de M.Macron.

Le pays se prépare au passage au stade 3 de l'état d'alerte, "inexorable" selon M. Macron et qui devrait survenir dans les prochains jours.

Contrairement au stade 2, le stade 3, celui de l'épidémie, ne vise plus à enrayer la propagation mais à en atténuer les conséquences.

Ce stade prévoit la suspension de certains tranports en commun, la fermeture d'écoles sur tout ou partie du territoire, la restriction des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin : hôpitaux, professionnels de santé libéraux et services de soin et d'aide à domicile.

Pour les établissements de santé, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, il s'agit d'être prêts pour le déclenchement du "plan blanc".

Le niveau 1 a déjà été engagé afin de mettre "tous les hôpitaux sous tension pour planifier" la mise en oeuvre rapide des "moyens indispensables en cas d'afflux" de patients, selon le directeur général de la Santé Jerôme Salomon.

Un "plan blanc" avait été déclenché le 25 février dans les hôpitaux de Creil et de Compiègne, dans l'Oise. Un "plan bleu", le pendant pour les Ehpad, sera activé pour prévoir l'augmentation du personnel et empêcher l'isolement des résidents.

"Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au virus et doivent être protégées", a rappelé la Direction générale de la santé, recommandant d'éviter que les enfants de moins de 15 ans ne leur rendent visite.

- Ecole à la maison -

Dans le Haut-Rhin et l'Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches seront fermées à partir de lundi, pendant au moins deux semaines.

La mesure annoncée par le Premier ministre Edouard Philippe concernera 165.000 élèves dans l'Oise et 127.000 dans le Haut-Rhin. Concrètement, les professeurs et élèves auront recours à l'enseignement à distance pour assurer la continuité des cours.

Au total, 300.000 élèves seront concernés par la fermeture des établissements scolaires, de la maternelle au lycée.

Par ailleurs, les autorités multiplient les annulations d'événements qui devaient attirer plusieurs milliers de personnes, comme le Mondial du tatouage prévu à l'origine du 13 au 15 mars à Paris.

Plusieurs événements sportifs ont également été reportés ce week-end, notamment le match de foot de Ligue 1 Strasbourg-PSG prévu samedi, ou celui de rugby féminin entre l'Ecosse et la France dans le tournoi des Six nations.

Un arrêté a cependant réduit samedi la durée d'interdiction des rassemblements en milieu clos de plus de 5.000 personnes en France au 15 avril, contre le 31 mai précédemment.

La députée LREM de Haute-Garonne Elisabeth Toutut-Picard, hospitalisée à la suite de sa contamination au coronavirus, est sortie de l'hôpital mais doit rester "confinée pendant quatorze jours à son domicile". De son côté, le deuxième député atteint du Covid-19 Jean-Luc Reitzer (Haut-Rhin) "est toujours en réanimation mais son état est stable", selon son entourage.

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 105.836 cas d'infection ont été recensés dans 98 pays et territoires, causant la mort de 3.595 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 09H00 GMT.